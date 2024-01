Rechtspraak roept advocaten op echtscheidingsverzoeken digitaal in te dienen

De Rechtspraak roept advocaten op om gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheidingen digitaal in te dienen. Vanaf 5 februari is dat mogelijk bij alle rechtbanken in Nederland. Sinds 6 november vorig jaar kon dit al bij de rechtbanken Amsterdam, Rotterdam, Midden-Nederland, Limburg en Overijssel. De echtscheidingsverzoeken zijn in te dienen via het webportaal 'Mijn Rechtspraak'.

Advocaten moeten hiervoor inloggen met de advocatenpas, een persoonsgebonden authenticatiemiddel waarmee advocaten op verschillende diensten kunnen inloggen. De advocatenpas is er als fysieke pas of digitale app. "Door via ‘Mijn Rechtspraak’ digitaal te communiceren staan alle stukken in een digitaal dossier bij elkaar. Dossiers kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk worden ingezien", aldus de Rechtspraak.

De Rechtspraak is bezig met het project "Digitale Toegang van de Rechtspraak", wat voor digitale toegang voor alle rechtzoekenden en hun procesvertegenwoordigers in de rechtsgebieden civiel recht en bestuursrecht moet zorgen. Digitaal procederen is op dit moment nog vrijwillig, maar zal op een gegeven moment worden verplicht voor juridische professionals.