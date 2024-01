Politie houdt verdachte aan achter Babuk Tortilla-ransomware

De politie heeft een verdachte aangehouden die verantwoordelijk zou zijn voor Babuk Tortilla-ransomware, zo meldt Cisco vandaag, dat bij het onderzoek naar de ransomware betrokken was en inlichtingen verstrekte die de politie bij het onderzoek gebruikte. Verdere details over de aanhouding en verdachte zijn niet gegeven. De Babuk-ransomware verscheen voor het eerst in 2021. Eind dat jaar lekte de broncode en verschenen er allerlei varianten.

Volgens Cisco maken inmiddels zeker tien verschillende groepen gebruik van de broncode voor hun ransomware. Tijdens het onderzoek van de Nederlandse politie kreeg Cisco een decryptor voor de ransomware in handen en wist de decryptiesleutel te achterhalen. Deze key werd vervolgens gedeeld met antivirusbedrijf Avast, dat eerder al een decryptor voor andere Babuk-varianten had ontwikkeld. De nieuwste decryptor is beschikbaar via de website van Avast en NoMoreRansom.org.