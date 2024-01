Nederland start Europese proef met digitaal reisdocument op smartphone

Nederland start vandaag met een Europese proef met een digitaal reisdocument op de smartphone, het Digital Travel Credential (DTC). Bij de pilot creëren deelnemers zelf een digitaal reisdocument door via een smartphone-app de chip van hun paspoort uit te lezen. Vervolgens moet er een selfie worden gemaakt. Deze foto wordt vervolgens vergeleken met de foto die op de paspoortchip is opgeslagen.

"Hiermee wordt gecontroleerd of de persoon die de DTC aanmaakt, ook de rechtmatige houder van het document is. Pilotdeelnemers kunnen hun DTC voorafgaand aan hun reis delen met de overheid (ten behoeve van de grenspassage) en de luchtvaartmaatschappij (ten behoeve van het boarden van het vliegtuig)", aldus demissionair staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid. Volgens Van der Burg kost het huidige grensproces, waarbij de controle plaatsvindt op het moment dat de reiziger fysiek aan de grens verschijnt, zowel aan de handmatige balie als de e-gates, de nodige tijd. Met een DTC kan de Marechaussee als grensautoriteit enkele controles voorafgaand aan de grenspassage uitvoeren.

"Pilotdeelnemers kunnen bij aankomst naar een tap & go poortje, waar een foto van de reiziger gemaakt wordt. Het pilotsysteem vergelijkt deze foto met de foto uit de paspoortchip die middels de DTC is verzonden en klaarstaat in het systeem. Als de reiziger is gematcht met zijn DTC, moet de reiziger zijn paspoort gesloten op de paspoortlezer van het poortje leggen. Het systeem opent de chip met de gegevens uit de DTC. Bij een juiste combinatie van reiziger, paspoort en DTC, slaagt dit. Daarna controleert het systeem of dit het oorspronkelijke document is waaruit de DTC afkomstig is en of deze authentiek is", legt de staatssecretaris uit.

Reizigers die aan de pilot deelnemen moeten dan ook altijd nog een fysiek paspoort bij zich hebben. "De DTC is geen vervanger van het paspoort", aldus Van der Burg, die toevoegt dat het digitale reisdocument ook te gebruiken is voor het boarden van het vliegtuig. Het doel van de proef is om minimaal duizend en maximaal vijfduizend reizigers te laten deelnemen. Na maximaal drie maanden wordt de DTC-pilot gestopt. Alleen Nederlandse, Belgische en Canadese paspoorthouders van 18 jaar en ouder, die met KLM van Canada naar Nederland reizen, kunnen aan de proef deelnemen.