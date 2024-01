150.000 WordPress-sites over te nemen via kritiek lek in populaire SMTP-plug-in

Zo'n 150.000 WordPress-sites zijn door een kritieke kwetsbaarheid in een populaire SMTP-plug-in op afstand over te nemen. Een beveiligingsupdate is beschikbaar, maar veel websites hebben die nog niet geïnstalleerd. De kwetsbaarheid is aanwezig in de plug-in "POST SMTP", waarmee het mogelijk is om een SMTP-mailer in WordPress in te stellen voor het versturen van e-mail. Dat meldt securitybedrijf Wordfence. De plug-in is een vervanging voor de standaard PHP-mailfunctie van WordPress. Meer dan 300.000 websites maken gebruik van de plug-in.

De plug-in is via een mobiele app te bedienen. Een kwetsbaarheid in een functie van deze app maakt het mogelijk voor een aanvaller om alle verzonden e-mails te bekijken, waaronder wachtwoordresetmails. Een aanvaller kan een wachtwoordreset voor de beheerder uitvoeren en via de kwetsbaarheid dit bericht in handen krijgen om vervolgens een eigen wachtwoord voor de beheerder in te stellen en zo de website over te nemen. Op 1 januari verscheen een update voor de kwetsbaarheid. Uit cijfers van WordPress.org blijkt dat zo'n 150.000 websites de patch geïnstalleerd hebben, wat inhoudt dat nog een zelfde aantal kwetsbaar is.