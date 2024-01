Burgerrechtenbewegingen bezorgd over besloten encryptiediscussie Brussel

Digitale burgerrechtenbewegingen maken zich zorgen over een encryptiediscussie die de Europese Commissie achter gesloten deuren voert en zou moeten leiden tot een “access by design” verplichting in de ontwikkeling van alle privacytechnologieën. De in totaal 21 organisaties pleiten in een open brief voor meer transparantie en deelname van alle 'stakeholders'.

De Europese Commissie heeft een High-Level Group (HLG) opgericht bestaande uit afgevaardigden van nationale opsporingsdiensten met als doel het bespreken van 'toegang tot data voor effectieve rechtshandhaving'. "Het doel van deze groep is het vinden van manieren waardoor de EU politiediensten juridisch en technisch toegang tot meer data kan geven, alsmede het omzeilen van encryptie andere essentiële beveiligingsfeatures in al onze digitale apparaten", aldus digitale burgerrechtenbeweging EDRi.

De overleggen van deze groep vinden achter gesloten deuren plaats. Verschillende maatschappelijke organisaties hebben vorig jaar aangeboden om mee te overleggen, om zo hun visie en expertise over het onderwerp te delen. Deze verzoeken werden afgewezen, waarbij alleen schriftelijke inbreng werd geaccepteerd, die indien relevant mogelijk op een later moment tot een uitnodiging zou kunnen leiden.

De burgerrechtenbewegingen stellen dat ze in de tussentijd ontdekten dat verschillende 'industriespelers' wel waren uitgenodigd. Dat zou tot een ongebalanceerde belangenbehartiging kunnen leiden, zo waarschuwen de organisaties. Die maken zich met name zorgen over het doel van de HLG, om voor een 'security by design' aanpak voor al het Europese beleid en wetgeving te zorgen.

"We begrijpen dat dit frame een poging is om voor opsporingsdiensten een 'access by design' verplichting in de ontwikkeling van alle privacytechnologieën door te voeren, wat een ernstige belemmering zou zijn voor mensen om hun fundamentele rechten op privacy, databescherming, vrijheid van meningsuiting, informatie en vereniging, uit te oefenen. Het kan ook onvoorziene, schadelijke gevolgen voor de veiligheid van de vitale infrastructuur hebben waar we allemaal op vertrouwen bij het gebruik van elektronische communicatiediensten en digitale apparaten. Daarom is het zo belangrijk dit debat in openheid te voeren", aldus de burgerrechtenbewegingen.