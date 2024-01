ABN waarschuwde klant onvoldoende voor oplichting, schadevergoeding blijft uit

ABN Amro heeft een klant onvoldoende gewaarschuwd voor oplichting en daarmee haar zorgplicht geschonden, maar hoeft de geleden schade niet te vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De klant werd over een periode van meerdere jaren voor een bedrag van in totaal 424.000 euro opgelicht en verkeert daardoor nu in financiële moeilijkheden.

De klant maakte het geld over in de periode van 31 oktober 2019 tot 12 juli 2022, naar iemand die zich voordeed als een vriend. Op 1 juli 2021 is er telefonisch contact geweest tussen de klant en de bank. In de administratie van de bank staat daarover vermeld dat een bankmedewerker de klant heeft verteld dat hij waarschijnlijk slachtoffer van datingfraude is, maar de klant dit nog niet wil toegeven.

Twee weken later was er weer contact tussen de bank en de klant, waarover in de bankadministratie staat vermeld dat de klant slachtoffer van datingfraude is en het geld niet terug komt. De klant stelt dat de waarschuwing van de bank onduidelijk was en hij niet te doen had met een oplichter. De man besloot geld te blijven overmaken. Pas in april 2022 stopt hij hiermee, nadat de bank weer contact met hem opneemt. Dit was echter vanwege een Wwft-onderzoek, niet om hem te waarschuwen.

Volgens het Kifid is met betrekking tot de periode tot aan 1 juli 2021 niet gebleken dat de bank toen bekend was of had moeten zijn met het feit dat de klant werd opgelicht. De bank wist dat wel vanaf die datum. De klant en ABN Amro verschillen van mening of de waarschuwing die op 1 juli werd gegeven voldoende duidelijk was. Na 1 juli heeft de klant nog tien overboekingen naar de oplichter gedaan. "Op basis van het dossier kan niet worden vastgesteld dat de consument op die momenten (nogmaals) is gewaarschuwd voor oplichting", aldus het Kifid.

Het klachteninstituut stelt gezien de omstandigheden er meer van ABN Amro mocht worden verwacht om verdere oplichting van de klant te voorkomen. Bijvoorbeeld door een brief te sturen of de klant uit te nodigen voor een gesprek of een melding te doen bij de politie. Zeker omdat de bank, op basis van de telefoonnotitie van 14 juli 2021, geen enkele twijfel had dat de klant werd opgelicht.

"Van de bank mag in dat geval – zeker gezien de grote bedragen die daarna nog zijn overgemaakt – worden verwacht dat zij meer doet om de consument tegen zichzelf in bescherming te nemen en dat zij niet slechts toekijkt hoe de consument verder wordt opgelicht", zo laat het Kifid weten, dat vindt dat ABN Amro haar zorgplicht heeft geschonden door de klant onvoldoende te waarschuwen voor oplichting.

Schadevergoeding

Ondanks de schending van de zorgplicht hoeft de bank de geleden schade van de klant niet te vergoeden. "Daarvoor is vereist dat sprake is van een causaal verband tussen de tekortkoming van de bank en de schade. Dit betekent dat vast moet komen te staan dat verdere waarschuwingen van de bank ertoe hadden geleid dat de consument geen of minder schade zou hebben geleden. Naar het oordeel van de commissie ontbreekt dit causaal verband", legt het Kifid uit.

Tevens speelt mee dat de klant tijdens de zitting liet weten dat verdere waarschuwingen van de de bank hem niet op andere gedachten zouden hebben gebracht. De klant stelde dat het na meerdere gesprekken met zijn maatschappelijke begeleiders nog een tijd heeft geduurd voordat hij ervan overtuigd was dat hij was opgelicht. De vordering tot schadevergoeding wordt dan ook afgewezen door het Kifid (pdf).