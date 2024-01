Onderzoek naar Fraudehelpdesk: meer meldpunt dan helpdesk

De Fraudehelpdesk werd ruim tien jaar geleden opgericht, maar is meer een meldpunt dan een helpdesk, zo blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid werd uitgevoerd. Bij de oprichting kreeg de Fraudehelpdesk als doel het ondersteunen van slachtoffers van fraude en het vergroten van de weerbaarheid van burgers en bedrijven tegen oplichting en fraude. Deze doelen zouden bereikt moeten worden door de inrichting van een centraal meldpunt.

Dit meldpunt zou meldingen van fraude registreren, informatie over verschillende fraudevormen verstrekken en slachtoffers doorverwijzen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is op dit moment de enige subsidieverstrekker op rijksniveau, met vorig jaar een subsidie van 1 miljoen euro. Een doelmatigheidsonderzoek naar de subsidieverstrekking ontbrak echter. Dat is met het nu opgeleverde evaluatierapport opgelost, dat tevens de besluitvorming moet ondersteunen bij het opnieuw bepalen van de rol van de Fraudehelpdesk en subsidierelatie.

"Uit de subsidiebeschikkingen blijkt dat de 23 subsidievoorwaarden die het ministerie van JenV in 2010 heeft gesteld sinds 2021 niet meer van toepassing zijn. Gesprekspartners bevestigen dat de afgelopen jaren niet meer wordt getoetst aan de subsidievoorwaarden zoals die in 2010 zijn opgesteld", aldus de onderzoekers. Sinds 1 juli 2022 zijn de subsidievoorwaarden teruggebracht tot een aantal meer algemene voorwaarden, zoals dat iedere twee maanden afstemming moet plaatsvinden met de subsidievertrekker over de activiteiten en ontwikkelingen met het oog op de volgende subsidieaanvraag en dat tijdig melding moet worden gemaakt van eventuele wijzigingen in de activiteiten of de begroting.

In ruil voor de subsidie van 1 miljoen euro verwacht het ministerie dat de Fraudehelpdesk slachtoffers ondersteunt en inzet op preventie. Preventie is namelijk een van de belangrijkste pijlers van het Nederlandse fraudebeleid. Uit de gesprekken die de onderzoekers voerden komt naar voren dat er beleidsinhoudelijk weinig afstemming bestaat tussen de Fraudehelpdesk en het ministerie. Zo zijn er bijvoorbeeld geen voorwaarden gesteld aan het rapporteren over fraudegevallen en schadebedragen aan het ministerie en wordt er in beperkte mate doorgesproken over trends en ontwikkelingen. "Er zijn geen output/outcome-afspraken over de geleverde diensten", zo stellen de onderzoekers.

Meldpunt

Een ander punt dat naar voren komt is de naam van de Fraudehelpdesk. Die lijkt te suggereren dat fraudeslachtoffers er hulp kunnen krijgen. Van de mensen die over de Fraudehelpdesk werden gesproken was bijna een kwart ontevreden over de dienstverlening van de Fraudehelpdesk. Een belangrijke oorzaak hiervoor was de verwachting dat er door de Fraudehelpdesk actie zou worden ondernomen. "Omdat dit slechts beperkt het geval is, is de Fraudehelpdesk eerder te kenschetsen als melddesk dan als helpdesk", stelt demissionair minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid over het onderzoeksrapport.

Verder zijn er inmiddels zo'n 65 meld- en hulppunten voor horizontale fraude, wat sterk in tegenspraak is met het oorspronkelijke idee voor het inrichten van de Fraudehelpdesk als dé centrale helpdesk voor fraude. "De Fraudehelpdesk verleent geen diensten die uniek zijn, maar de combinatie van diensten en de brede oriëntatie op alle vormen van fraude maakt de dienstverlening van de Fraudehelpdesk uniek", aldus de minister. Ze krijg bijval van de onderzoekers. Als de Fraudehelpdesk zou verdwijnen kan er volgens hen een lacune ontstaan op het gebied van fraudepreventie. "Zoals uit het onderzoek naar het landschap van fraudemeldpunten blijkt is de Fraudehelpdesk de enige organisatie die is toegespitst op alle vormen van fraude."

Toekomst en warm doorverwijzen

De minister zal halverwege dit jaar laten weten wat zij de gewenste ontwikkelrichting voor de Fraudehelpdesk vindt. Ze laat al weten dat haar ministerie de ambitie heeft uitgesproken om in de toekomst meer vraaggestuurd te gaan samenwerken vanuit een meerjarige beleidsvisie. Deze beleidsvisie moet nog worden opgesteld. Daarnaast heeft Yesilgoz de Fraudehelpdesk verzocht om alvast in samenwerking met andere meldpunten en organisaties werk te maken van het warm doorverwijzen van slachtoffers, ook voor het doen van aangifte bij de politie.

Tijdens een expertmeeting georganiseerd door de onderzoekers kwamen enkele mogelijkheden voor betere ondersteuning van slachtoffers door de Fraudehelpdesk naar voren: het bieden van hulp bij het doen van aangifte, het invullen van formulieren of het verhalen van schade. Daarnaast zouden slachtoffers van fraude geholpen zijn wanneer de Fraudehelpdesk ‘warm’ zou kunnen doorverwijzen.

"Slachtoffers hoeven dan niet meerdere keren hun verhaal te vertellen. Bovendien haken bij koud doorverwijzen veel melders af. Een deel van de informatie gaat op dit moment dus verloren. Maar warm doorverwijzen stuit op juridische bezwaren vanwege de persoonsgegevens die dan moeten worden doorgegeven", aldus de onderzoekers. Bij een warme doorverwijzing ontvangt de ketenpartner van de Fraudehelpdesk informatie over de melder, zodat daarmee contact kan worden opgenomen. Ook ketenpartners stellen dat het meerwaarde heeft als de Fraudehelpdesk warm gaat overdragen.