NSC vraagt kabinet om aanpak van grootschalige handel in locatiegegevens

NSC heeft het demissionaire kabinet gevraagd naar het aanpakken van de grootschalige handel in locatiegegevens, zoals onder andere vorige week in het nieuws kwam. "Online privacy is stuk, zo is opnieuw gebleken. Iedere handeling die je op het internet doet en elke app die je gebruikt, laten sporen achter. Hier wordt grof geld mee verdiend. Schimmige datahandelaars, die de persoonlijke gegevens van miljarden personen doorverkopen aan de hoogste bieder, hebben momenteel vrij spel", liet NSC-Kamerlid Six Dijkstra gisteren tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer weten.

Six Dijkste wilde van demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming weten wat het kabinet wil gaan doen, op nationaal of internationaal niveau, om deze praktijken aan banden te leggen. "Ik vind het ook absoluut zorgwekkend als op deze manier met persoonsgegevens wordt omgegaan", reageerde demissionair minister Yesilgoz die de vraag beantwoordde omdat minister Weerwind in het buitenland voor werk was.

Volgens Yesilgoz is de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de locatiegegevens, niet voor niets een fundamenteel grondrecht in de Nederlandse democratische rechtsstaat. "De Algemene verordening persoonsgegevens is er onder meer om te waarborgen dat mensen controle hebben over hun eigen persoonsgegevens. Ook al denk je dat je dat helemaal hebt: als op deze manier blijkt dat je net iets had gemist, dat je het net niet goed hebt gezien of dat het al verwerkt is, schendt dat je gevoel van privacy zeer." De minister voegde toe dat het belangrijk is dat er goed toezicht op de AVG wordt gehouden.

"Uiteindelijk is de belangrijkste grondslag in dit geval dat jij toestemming hebt gegeven. Je hebt bewust moeten kunnen zien dat men met jouw gegevens zou gaan handelen, waarna jij zegt: nou, dat vind ik prima. Daar gaat het om: dat mensen vooraf en expliciet toestemming hebben gegeven om hun persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden", ging Yesilgoz verder.

De minister legde uit dat mensen er duidelijk mee akkoord moeten gaan dat hun gegevens kunnen worden doorverkocht aan derden. "Daarbij geldt als voorwaarde, die ik zelf heel belangrijk vind als iemand die ook dingen downloadt, zoals wij allemaal, dat iemand goed moet zijn geïnformeerd over het verstrekken van die gegevens, zodat je ook echt weet waar je eventueel mee instemt. Ik denk dat dit elementen zijn waarop we strak toezicht nodig hebben." Volgens Yesilgoz is het belangrijk om in Europees verband op te trekken. Wat betreft de specifieke beantwoording van de vragen van Six Dijkstra, die ook nog wilde weten wat er tegen real-time bidding kan worden gedaan, zal dit op een later moment volgen.