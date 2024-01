Minister: automobilist moet zeggenschap over voertuigdata hebben

Automobilisten moeten zeggenschap over hun voertuigdata hebben, die alleen na toestemming met derde partijen mag worden gedeeld, zo stelt demissionair minister Harbers van Infrastructuur, die tevens stelt dat Chinese auto's een spionagerisico met zich meebrengen. Auto’s genereren, verzamelen en delen tegenwoordig grote hoeveelheden data. "De verwachting is dat dertig tot vijftig procent van het Nederlandse wagenpark in 2030 verbonden zal zijn met het internet. Voertuigen jonger dan vijf jaar zullen dan allemaal verbonden zijn", aldus Harbers (pdf).

Voertuigdata is data die door het voertuig zelf wordt gegenereerd door sensoren, camera’s of software in het voertuig. Het gaat dan bijvoorbeeld om de laadcapaciteit van batterijen, data die wordt gegenereerd door de regensensor, CO2-uitstoot, werking van veiligheidssystemen of de kilometerstand. Deze data kan worden uitgelezen op fysieke wijze of online via internet. De Europese privacytoezichthouders hebben gesteld dat voertuigdata in veel gevallen als persoonsgegeven moet worden beschouwd, waardoor de AVG en de e-privacyrichtlijn van toepassing zijn.

Wetgeving

Volgens de minister biedt het genereren en delen van voertuigdata mogelijkheden voor het verbeteren van bestaande diensten zoals reparatie en onderhoud, maar ook voor verzekeringen en diensten zoals filestaartbeveiliging en vroegtijdige waarschuwing van gladheid voor wegbeheerders. De Europese Commissie werkt momenteel aan een voorstel voor wetgeving rond toegang tot voertuigdata. Het voorstel voor deze wetgeving wordt begin dit jaar verwacht.

Daarnaast is er de Dataverordening, die gebruikers meer controle moet geven over de data die hun apparatuur genereert. Gebruikers mogen deze data zelf gebruiken of delen met derde partijen naar keuze, bijvoorbeeld onderhoudsbedrijven of bedrijven die diensten leveren aan automobilisten. "Hoewel de Dataverordening kaders stelt voor het delen van gegevens, is er behoefte aan aanvullende sectorspecifieke regelgeving voor toegang tot en delen van voertuigdata", stelt Harbers.

De minister voegt toe dat Nederland hierbij zoekt naar de "juiste balans" wat betreft toegang tot en gebruik van voertuigdata, die recht doet aan de rechten en plichten van alle betrokken partijen. Zo moeten autofabrikanten in staat zijn om hun voertuigen veilig te laten functioneren, maar is het tegelijkertijd onwenselijk dat autobezitters afhankelijk zijn van de autofabrikant voor toegang tot hun voertuigdata om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten.

Volgens Harbers moeten bestuurders zeggenschap over hun data hebben en kunnen kiezen uit verschillende diensten. "Hiervoor dient de bestuurder (consument) te allen tijde toestemming te verlenen aan derden om gebruik te kunnen maken van haar data. Alleen in het geval van uitzonderingen, zoals beschreven door de AVG (zoals een wettelijke verplichting, of algemeen belang), kan hiervan worden afgeweken. Dit geldt voor zowel publieke als private organisaties."

China

Harbers merkt verder op dat Nederland zich bewust is van de 'risico’s en complexe vraagstukken' die bij het verzamelen en delen van voertuigdata komen kijken. "De waardeketen van voertuigen wordt bijvoorbeeld complexer en steeds meer partijen, waaronder ook niet-Europese, maken in de keten gebruik van voertuigdata. Zeggenschap over de data kan bij een partij (publiek of privaat) komen te liggen, in plaats van bij de consument."

De minister voegt toe dat inmiddels een aanzienlijk deel van de voertuigen afkomstig is uit landen met een offensieve cyberstrategie. "Dat brengt risico’s zoals spionage met zich mee, waar Nederland in EU-verband extra aandacht voor vraagt. Privacy en security zijn daarom essentiële randvoorwaarden. Nederland zal zich dan ook inzetten om de impact van wetgeving en technologische ontwikkelingen uit voertuigproducerende landen op voertuigdata te onderzoeken." Volgens de AIVD zijn Rusland, China, Noord-Korea en Iran voorbeelden van landen met een offensief cyberprogramma. Van die landen zijn alleen Chinese autofabrikanten actief op de Nederlandse markt.