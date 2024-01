D66 wil opheldering Yesilgöz over gezichtsherkenningssoftware politie

D66 heeft demissionair minister Yesilgöz van Veiligheid en Justitie om opheldering gevraagd over het gebruik van gezichtsherkenningssoftware door de politie. Begin deze maand meldde Nieuwsuur dat de minister de politie toestemming had gegeven voor het experimenteren met gezichtsherkenningssoftware, ook al ontbreekt specifieke wetgeving.

Een interne beoordelingscommissie van de politie beoordeelt aanvragen die gaan over de inzet van gezichtsherkenning. Een werkwijze waar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bezorgd over is, aldus Nieuwsuur. "Dit is de omgekeerde volgorde", stelde AP-voorzitter Aleid Wolfsen, die vindt dat er eerst wetgeving moet komen voordat de politie een protocol voor het gebruik van gezichtsherkenning kan inzetten.

Wolfsen en de politie zijn met elkaar in gesprek. "We willen weten wat ze precies doen. We waarschuwen ze ook: weet dat er nog geen algemene wetgeving is die dit mogelijk maakt", aldus de AP-voorzitter. De politie liet weten dat de huidige werkwijze en inzet ook op basis van huidige wetgeving mogelijk is en er geen gebruik wordt gemaakt van live gezichtsherkenning in de openbare ruimte.

Eerder had RTL Nieuws al gemeld dat politie gezichtsherkenningssoftware FaceF1nder structureel wil gaan inzetten. Daarnaast wil politie het al gebruikte systeem uitbreiden. Via FaceF1nder is het mogelijk om gezichten in omvangrijke collecties foto's of video's te zoeken. Zo werd de inzet van FaceF1nder al in één zaak goedgekeurd om in belag genomen fotomateriaal te doorzoeken. De interne toetsingscommissie van de politie heeft het gebruik van FaceF1nder nog niet in algemene zin goedgekeurd.

Voorheen gebruikte politie één systeem met gezichtsherkenning genaamd CATCH. Dit systeem werkt met twee databases. Een database met gelaatsafbeeldingen van verdachten en veroordeelden en een database met vreemdelingen, zoals asielzoekers, gastarbeiders of buitenlandse studenten. De politie wil het CATCH-systeem met een derde database uitbreiden, voorzien van verdachten die op beeld zijn vastgelegd, maar waarbij de beelden niet aan een identiteit zijn te koppelen.

Kamervragen

Naar aanleiding van de berichtgeving heeft D66-Kamerlid Sneller nu Kamervragen aan de minister gesteld. "Wat is uw reactie op het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens dat een wettelijke grondslag voor gezichtsherkenningstechnologie door de politie ontbreekt?", wil hij van Yesilgöz weten. De bewindsvrouw moet tevens duidelijk maken of ze vindt dat politie de gebruikte methodes moet staken totdat er uitsluitsel is gegeven over de wettelijke grondslag daarvan.

"In hoeverre vindt u het wenselijk om te experimenteren met een gevoelige technologie als deze die inbreuk maakt op de privacy van mensen, terwijl er discussie is over het al dan niet bestaan van een wettelijke grondslag?", wil Sneller verder weten. De minister is ook gevraagd of ze het wenselijk acht dat een commissie van politiemedewerkers beoordeelt of een verzoek vanuit de politie om gezichtsherkenning te gebruiken is toegestaan. "Waarom worden hier geen onafhankelijke experts of toezichthouders voor gebruikt", vraagt het D66-Kamerlid verder.

De minister moet ook laten weten waarom FaceF1nder in een goedgekeurde casus al is gebruikt, terwijl de software in algemene zin nog niet is goedgekeurd. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.