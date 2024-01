Spamhaus verhuist blocklist-vermeldingen naar nieuwe locatie

Anti-spamorganisatie Spamhaus gaat de blocklist-vermeldingen, waarop als malafide bestempelde ip-adressen staan, naar een nieuwe locatie verhuizen. Wanneer onderzoekers van Spamhaus ip-adressen of ip-reeksen als malafide beschouwen, bijvoorbeeld vanwege het versturen van spam of het hosten van cybercriminelen, worden die op de Spamhaus Blocklist (SBL) geplaatst.

Het netwerk of hostingbedrijf dat voor het ip-adres verantwoordelijk is wordt via e-mail over de SBL-vermelding ingelicht. De e-mail bevat een link naar informatie waarom het ip-adres of ip-reeks op de Spamhaus Blocklist is geplaatst en hoe het ip-adres weer van de lijst kan worden gehaald. SBL-vermeldingen kunnen grote gevolgen hebben, omdat allerlei organisaties en bedrijven de blocklist gebruiken voor het weren van e-mail van ip-adressen die op de lijst staan.

De SBL-vermeldingen werden altijd op www.spamhaus.org gehost, maar dat gaat veranderen. Ze zullen straks op een aparte website te vinden zijn, namelijk check.spamhaus.org. Aanleiding is de verouderde interface van www.spamhaus.org die in de toekomst zal worden aangepast. De Spamhaus-reputatiechecker die via check.spamhaus.org is te vinden beschikt nu al over een modernere interface. De verhuizing zou halverwege volgende maand moeten zijn afgerond. Om te voorkomen dat mensen straks denken dat de SBL-meldingen van Spamhaus een phishingaanval zijn, is de anti-spamorganisatie nu met de aankondiging gekomen.