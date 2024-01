Onderzoek: iOS-apps gebruiken pushnotificaties om stiekem data te verzamelen

IOS-apps maken gebruik van pushnotificaties om stiekem in de achtergrond gegevens van toestellen te verzamelen, ook als ze niet actief zijn. Het gaat onder andere om apps van TikTok, Facebook, FB Messenger, Instagram, Threads en X, zo stellen beveiligingsonderzoekers van softwarebedrijf Mysk op X en in deze YouTube-video.

IOS apps kunnen vanwege prestatie- en privacyredenen niet in de achtergrond draaien en worden uiteindelijk door het besturingssysteem gesloten, aldus de onderzoekers. Met iOS 10 introduceerde Apple een nieuwe feature waardoor apps hun pushnotificaties kunnen aanpassen, ook als ze niet actief zijn. Wanneer een app een pushnotificatie ontvangt, start iOS de app in de achtergrond en geeft het de tijd om de notificatie aan te passen voordat die aan de gebruiker wordt getoond. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om aanvullende content te downloaden of de inhoud van de notificatie te ontsleutelen. Zodra de app klaar is met het aanpassen van de notificatie wordt die door iOS beëindigd.

"De mogelijkheid om taken in de achtergrond uit te voeren is een goudmijn voor datahongerige apps", aldus de onderzoekers. Die noemen het niet verrassend dat veel sociale apps, berucht om hun agressieve dataverzameling, misbruik van pushnotificaties maken om gegevens te verzamelen. Via de feature van iOS is het zelfs mogelijk om op bevel code in de achtergrond uit te voeren. "Het enige dat ze hoeven te doen is het versturen van pushnotificaties naar hun gebruikers. Vervolgens kan iOS hun app op elk toestel in de achtergrond starten, waarna de app elke code zal uitvoeren die de ontwikkelaar heeft ingebouwd", zo stellen de onderzoekers.

Volgens de documentatie van Apple is het starten van apps in de achtergrond bedoeld om apps de mogelijkheid te geven om notificaties aan te passen. Veel apps gebruiken de feature echter als een mogelijkheid om uitgebreide informatie over het toestel te verzamelen, terwijl ze stilletjes in de achtergrond draaien, gaan de onderzoekers verder. Het gaat dan onder andere om de uptime van het toestel, taalinstelling van het toetsenbord, beschikbaar geheugen, batterijstatus, apparaatmodel en schermhelderheid. Dit soort informatie wordt volgens de onderzoekers gebruikt voor het fingerprinten en tracken van gebruikers over verschillende apps van verschillende ontwikkelaars.

Op basis van onderzoek stellen de onderzoekers dat dit gedrag veel vaker voorkomt dan gedacht. Om deze vorm van dataverzameling te stoppen is de enige keuze voor gebruikers om alle notificaties van de betreffende app uit te schakelen. Afsluitend melden de onderzoekers dat Apple vanaf het tweede kwartaal ontwikkelaars zal verplichten om een reden te geven waarom ze gegevens die voor fingerprinting zijn te gebruiken willen verzamelen.