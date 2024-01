Onderzoeker hekelt berichtgeving over 'Mother of all Breaches'

De afgelopen dagen werd er door meerdere media bericht over de 'Mother of all Breaches', een verzameling datalekken met miljarden records, maar het is niets meer dan iemands persoonlijke verzameling van datalekken, aldus Troy Hunt, beveiligingsonderzoeker en oprichter van datalekzoekmachine Have I Been Pwned. De afgelopen jaren zijn er meerdere grote 'datalekken' in het nieuws geweest, die niets meer bleken dan een verzameling van al bekende datalekken, aldus Hunt in een blogposting.

Dat is ook het geval met de 'Mother of all Breaches', gaat de onderzoeker verder, die de berichtgeving rondom het 'datalek' hekelt. "De berichtgeving is gewoon stupide: "Big brands caught in ‘mother of all breaches". Deze datalekken gaan meer dan een decennium terug (Adobe) en komen nu in een headline, ondanks dat ze al zo wijdverspreid zijn." Ook wijst Hunt naar het genoemde aantal records. Dat wordt vaak gebruikt om het aantal rijen in de gelekte database te beschrijven en komt vaak niet overeen met het aantal unieke e-mailadressen van getroffen gebruikers.

Hetzelfde geldt voor de omvang van de genoemde databases. Een grote database kan weinig e-mailadressen van gebruikers bevatten, terwijl dit bij een kleine database wel het geval kan zijn. "Neem zowel de getallen over het aantal records als terabytes aan data met een korreltje zout. Ze zorgen voor mooie headlines, maar zijn een superset van de echt impactvolle data", stelt Hunt.