Minister kan niet zeggen of AIVD betrokken was bij verspreiding Stuxnet

Demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken kan niet zeggen of de AIVD betrokken was bij de verspreiding van Stuxnet in een Iraanse uraniumverrijkingscentrale of dat de inlichtingendienst de malware vaker heeft ingezet. Onlangs meldde de Volkskrant dat een Nederlandse AIVD-agent het Stuxnet-virus via waterpompen in de Iraanse centrale van Natanz verspreidde. Dit leidde tot Kamervragen van de SP, D66 en NSC.

"Tot hoeverre was de AIVD geïnformeerd over deze missie? Wist de geheime dienst dat een van hun agenten het Iraanse kernwapenprogramma op grote schaal zou saboteren via een cyberaanval? Was de AIVD bekend met Stuxnet?", vroeg SP-Kamerlid Van Nispen. Die vroeg ook of de AIVD door deze missie in 2007 de doos van Pandora heeft geopend en een nieuwe vorm van cyberoorlog introduceerde, alsmede of de dienst Stuxnet vaker heeft ingezet.

"Gelet op de wettelijke plicht tot geheimhouding van de werkwijze van de diensten, kan ik niet inhoudelijk reageren op vermeende betrokkenheid van Nederland. In voorkomende gevallen dat de Kamer geïnformeerd dient te worden, zal dit via de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) worden gedaan", reageert De Jonge, die in een ander antwoord toevoegt dat er in het openbaar niet wordt ingegaan op de werkwijze van de diensten, waaronder de aard van de samenwerking met inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere landen (pdf).

De minister laat verder weten dat internationale samenwerking voor de AIVD en de MIVD van essentieel belang is en dat de samenwerking met buitenlandse diensten moet voldoen aan wettelijke vereisten en waarborgen. "Dat betreft allereerst de bevoegdheid tot het aangaan van samenwerkingsrelaties met buitenlandse diensten en de daaraan voorafgaande, door de diensten te maken, weging die bepalend is voor de vraag of en, zo ja, waaruit die samenwerking kan bestaan."

D66-Kamerlid Sneller had De Jonge ook om een reactie op het Volkskrant-artikel gevraagd. "Op operaties van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, publicaties daarover en veronderstellingen die daarin worden gedaan, juist of onjuist, kan nooit worden ingegaan. De inhoud van publicaties en veronderstellingen die daarin worden gedaan, zijn altijd voor rekening van de betreffende journalist", laat de bewindsman weten (pdf).

Op de hoogte

Volgens de Volkskrant waren toenmalig premier Balkenende en de commissie Stiekem, waarin de fractievoorzitters van de grootste partijen in de Tweede Kamer zitten en die is belast met de parlementaire controle op de AIVD en MIVD, niet op de hoogte van de operatie. "Is de politieke leiding vooraf volledig geïnformeerd, en zo ja hoe?", vroegen NSC-Kamerleden Six Dijkstra en Palmen. Die wilden tevens weten of er vooraf politiek groen licht is gegeven voor de operatie in kwestie.

"Vanwege de genoemde plicht tot geheimhouding kan in het openbaar niet worden ingegaan op de informatievoorziening aan de minister-president. In het algemeen geldt dat de betrokken ministers de afweging maken of de minister-president direct of via de Raad voor de Veiligheids- en Inlichtingendiensten en vertrouwelijk wordt geïnformeerd over het handelen van de diensten", antwoordt De Jonge. De bewindsman voegt toe dat de AIVD en de MIVD te maken hebben met een stelsel van parlementaire controle.