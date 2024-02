Enschede hoeft 600.000 euro boete wegens wifi-tracking niet te betalen

De gemeente Enschede hoeft een boete van 600.000 euro die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wegens wifi-tracking had opgelegd niet te betalen. De rechtbank stelde dat de toezichthouder de boete “op onjuiste gronden” heeft opgelegd, omdat niet is bewezen dat de gemeente Enschede persoonsgegevens heeft verwerkt van eigenaren van mobiele telefoons waarop de wifi bij de passantentellingen stond ingeschakeld.

In 2017 besloot de gemeente Enschede om door middel van sensoren de drukte in de binnenstad te meten. Hiervoor werd een bedrijf ingehuurd dat gespecialiseerd is in het tellen van passanten. Het bedrijf plaatste meetkastjes in de winkelstraten die de wifi-signalen van mobiele telefoons van passerende mensen opvingen. Daarbij werd elke telefoon middels een unieke code apart geregistreerd. Door het aantal telefoons dat op een bepaald moment rond een meetkastje is te registreren kan de drukte worden gemeten.

"Houd je over een langere periode bij welke telefoon langs welk meetkastje komt, dan verandert dit 'tellen' in het volgen van mensen", zo stelde de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit bleek bij de gemeente Enschede aan de hand te zijn. Volgens de privacytoezichthouder was de privacy van burgers niet goed gewaarborgd, omdat zij konden worden gevolgd zonder dat dit noodzakelijk was.

Hoor- en wederhoor

De gemeente vond dat de AP op verschillende punten fout zit. "Wij zijn van mening dat de Autoriteit Persoonsgegevens een besluit heeft genomen in strijd met meerdere beginselen van behoorlijk bestuur, niet voldoende onderzoek heeft gedaan, geen hoor- en wederhoor heeft toegepast, ongemotiveerd voorbij gaat aan veel argumenten die wij in de zienswijze hebben aangedragen, niet genoeg rekening houdt met boeteverlagende omstandigheden, willekeurig handelt en kwalijk heeft gehandeld in hun uitingen naar buiten", aldus de burgemeester en wethouders van Enschede in 2021.

De gemeente stelde dat een minder zwaar middel, zo als een last onder dwangsom, gelet op de aard, ernst en duur van de situatie passender zou zijn geweest. In het bezwaarschrift noemde de gemeente tien punten waarop het vindt dat de Autoriteit Persoonsgegevens ongelijk heeft. "De AP heeft ruim de tijd genomen om een beslissing op ons bezwaar te nemen. De AP heeft meerdere keren om uitstel gevraagd. De beslissing is nu (drie kwart jaar later) ontvangen. De AP verklaart ons bezwaar zoals gezegd, ongegrond", schreven de burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad in mei 2022.

Onvoldoende onderzocht

De rechtbank heeft nu geoordeeld dat de AP onvoldoende heeft onderzocht of de identiteit van de gebruikers daadwerkelijk te achterhalen was. “Dat medewerkers dit zouden kunnen doen, overtuigt de rechtbank niet”, aldus het vonnis. De rechtbank merkt op dat er een “zware bewijslast” rust bij de AP als het een bestuurlijke boete oplegt. "Ik ben blij dat de rechter de onterechte megaboete van 600.000 euro schrapt. Dit onderstreept dat we zorgvuldig zijn omgegaan met de privacy van onze inwoners en de bezoekers van onze stad. We blijven een grote verantwoordelijkheid houden om ethisch om te gaan met data en technologie. Ook in deze zaak heeft dat voor ons voorop gestaan", aldus wethouder Harmjan Vedder.