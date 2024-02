'Overstap naar quantumveilige encryptie kwestie van een lange adem'

De overstap naar quantumveilige encryptie is een kwestie van een lange adem, zo stelt Anita Wehmann, programmamanager Digitale Weerbaarheid Rijksoverheid en initiatiefnemer van het Rijksprogramma Quantumveilige Cryptografie Rijk. Eind vorig jaar liet demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering weten dat de overstap naar quantumveilige encryptie een uitdaging voor de overheid is.

"Met de komst van een krachtige quantumcomputer is de meeste cryptografie echter niet meer (voldoende) veilig: bestaande encryptiemethodes zullen worden verzwakt of gebroken. Dat betekent dat onze data en communicatie dan niet meer beschermd zullen zijn. Daarom moeten er nu voorbereidende acties worden ondernomen", zo stelde ze. Om voorbereid te zijn op de komst van quantumcomputers en over te stappen op quantumveilige encryptie is het Rijksbreed samenwerkingsprogramma Quantumveilige Cryptografie gestart.

"Een dreiging die nu al speelt is ‘store now decrypt later’: het verzamelen en opslaan van versleutelde gegevens om deze later met quantumtechnologie te ontsleutelen. Dat is een probleem voor informatie die lange tijd geheim moet blijven. Daarnaast zijn ook de meeste van onze belangrijke processen en gegevens die beschermd worden door cryptografie niet meer voldoende beveiligd", legt Wehmann uit.

De overstap naar quantumveilige encryptie is niet zomaar geregeld. De nieuwe cryptografie heeft andere kenmerken en is daarom niet zomaar toe te passen in huidige applicaties, systemen en infrastructuren. "Dat is een grote uitdaging. De verwachting is dat we lang in een overgangssituatie blijven, waarbij niet iedereen de noodzakelijke wijzigingen heeft doorgevoerd. Het gaat een lange transitie worden, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld", aldus Wehmann.

De overheid wil in samenwerking met bedrijfsleven en wetenschap werken aan tooling waarmee organisaties zicht houden op de bij hun gebruikte cryptografie. "Dat is belangrijk voor alle organisaties, niet alleen voor de Rijksoverheid. Want als je niet weet wat je hebt, weet je ook niet welke risico’s je loopt en wat je moet migreren", voegt Wehmann toe. Ze merkt op dat de transitie naar quantumveilige encryptie, 'als je het helemaal plat slaat', een 'it-change' is, maar wel één van een lange adem.