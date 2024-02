India overweegt blokkade van Proton Mail wegens valse bommeldingen

E-maildienst Proton Mail wordt mogelijk binnenkort in India geblokkeerd. De Indiase politie had bij de regering om een blokkade verzocht nadat er vorige week via de e-maildienst naar zeker dertien scholen een valse bommelding was verstuurd. Het Indiase ministerie van IT heeft inmiddels een bevel gegeven om de e-maildienst in het land te blokkeren. De definitieve beslissing is echter nog niet naar het ministerie van Telecommunicatie gestuurd, zo meldt de Indiase krant Hindustan Times.

Een woordvoerder van Proton bevestigt dat het bericht over een 'mogelijke blokkade' heeft ontvangen. Volgens het bedrijf is het een misplaatste maatregel die alleen maar gewone mensen raakt. "Het blokkeren van toegang tot Proton is een niet effectieve en ongepaste reactie op de gemelde dreigingen. Het zal niet voorkomen dat cybercriminelen dreigingen via andere e-maildiensten versturen en zal ook niet effectief zijn als de daders zich buiten India bevinden." Proton stelt dat het bezig is om de situatie op te lossen en kijkt hoe het hierbij met de Indiase autoriteiten kan samenwerken.