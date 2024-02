Ombudsman start onderzoek naar extremisme- en terrorismeregistraties

De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar de manier waarop de overheid omgaat met extremisme- en terrorismeregistraties. Het gaat dan specifiek om CTER-registraties, wat staat voor Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering. De politie kan informatie over iemand met een registratie delen met verschillende (veiligheids)instanties, opsporingsdiensten en landen.

Burgers met een dergelijke registratie weten dit vaak zelf niet. Zo kunnen zij onverwachts in de problemen komen, bijvoorbeeld doordat zij op vakantie het land van bestemming niet in mogen of zelfs in het buitenland vast komen te zitten. Ondanks de grote gevolgen van een dergelijke registratie, is het onduidelijk waar burgers terecht kunnen met vragen, waarom ze zijn geregistreerd, wie hiervoor verantwoordelijk is en hoe er bezwaar kan worden gemaakt.

Tientallen burgers klaagden bij de ombudsman omdat ze vermoeden dat ze een zogenaamde CTER-registratie op hun naam hebben staan. De ombudsman wil nu weten of de overheid op een behoorlijke manier omgaat met deze gegevens. "De gevolgen voor burgers kunnen namelijk groot zijn. Als de informatie eenmaal in verschillende systemen terecht is gekomen, kan het moeilijk zijn – ook voor de overheid – om een onterechte signalering te verwijderen. Zo kan een registratie je blijven achtervolgen", zo laat de ombudsman weten.

"Je moet er als burger vanuit kunnen gaan dat de overheid zorgvuldig met je gegevens omgaat. Juist ook als je zelf niet op de hoogte bent dat je gegevens gedeeld worden en met wie. Ik maak mij hier grote zorgen over en wil nu wel eens weten of dit voldoende gewaarborgd is", zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Uit de klachten over CTER-registraties, blijkt dat burgers niet goed weten waar ze terecht kunnen en ze het gevoel hebben van het kastje naar de muur te worden gestuurd.