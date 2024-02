'Ruim honderd supermarkten hebben camera's die verdacht gedrag detecteren'

In Nederland zijn er ruim honderd supermarkten met camera's die verdacht gedrag van klanten detecteren, zo stelt het Franse bedrijf Veesion dat de gebruikte software levert. Twee weken geleden kondigde Jumbo aan dat het camera's met gedragsdetectie gaat inzetten, maar in verschillende winkels van de supermarktketen wordt de technologie al enige tijd toegepast. Het gaat dan om supermarkten van franchisenemers, waaronder in Hengelo.

Naast Jumbo is het systeem ook aanwezig in supermarkten van PLUS en Boon's Markt, zo meldt RTL Nieuws. DekaMarkt heeft de camera's als onderdeel van een test nu in één winkel proefdraaien. SPAR zegt de inzet van 'slimme camera's' te onderzoeken. "We kijken er zeker naar in de nabije toekomst", aldus een woordvoerder. Lidl wil tegenover RTL geen details over 'gevoelige informatie' delen en ook Albert Heijn laat niet weten of het gedragsdetectie toepast. ALDI geeft aan er geen gebruik van te maken.

De software blijkt niet feilloos. Zo vindt Veesion het verdacht wanneer een klant een paar keer een product pakt en weer terugzet in het schap. Ook wanneer mensen met hun telefoon in de hand boodschappen doen en die in hun zak stoppen kan het systeem alarm slaan, zo stelt één van de supermarkteigenaren die van het systeem gebruikmaakt.

"Mensen worden niet als verdacht gezien om hoe ze eruitzien, maar omdat een handeling als verdacht is aangemerkt. Dat is goed", zegt Cynthia Liem van de TU Delft. "Zolang het bedrijf ervoor zorgt dat de software niet naar persoonskenmerken kijkt, kan het vooroordelen voorkomen." In totaal zijn er in Nederland nu meer dan 110 supermarkten die de technologie van Veesion inzetten.