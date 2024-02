Canadezen tegen verbod Flipper Zero: 'verbied eenvoudig te stelen auto's'

Canadezen zijn een actie gestart tegen het plan van de Canadese overheid om securitytools te verbieden die zouden kunnen worden gebruikt om voertuigen te stelen, zoals de Flipper Zero. Ze vinden dat de overheid eigenlijk eenvoudig te stelen auto's zou moeten verbieden en dat securitytools juist helpen bij onderzoek om producten veiliger te maken.

De Flipper Zero wordt door de ontwikkelaars omschreven als een multitool voor penetratietesters en geeks. Het apparaat ondersteunt verschillende radioprotocollen, NFC, RFID, Bluetooth en infrarood en kan voor allerlei tests en onderzoeken worden gebruikt. Ook kan het als USB universal 2nd-factor (U2F) authenticatie token of security key fungeren en is het voor "BadUSB" aanvallen te gebruiken.

Vorige maand kondigde de Canadese overheid 'federale maatregelen' aan om autodiefstallen tegen te gaan. Zo wordt er samengewerkt met de auto-industrie om nieuwe oplossingen te ontwikkelen om voertuigen tegen diefstal te beschermen en gestolen voertuigen terug te vinden. Daarnaast wordt de verkoop en gebruik van apparaten verboden waarmee signalen voor keyless entry zijn te onderscheppen, waarbij specifiek de Flipper Zero werd genoemd.

Tegenstanders vinden dat de maatregel geen rekening houdt met het feit dat securitytools zoals de Flipper Zero 'niet de vijand' zijn, maar onveilige producten. "In tegenstelling tot decennia geleden, toen de industrie vertrouwde op security through obscurity als strategie, kunnen we nu bewijzen dat de democratisering van securitytools fabrikanten dwingt om de veiligheid van hun producten te verbeteren", aldus tegenstanders in een open brief. Die voegen toe dat veel fabrikanten tegenwoordig dergelijk onderzoek juist omarmen. De open brief is al door honderden Canadezen ondertekend.

De tegenstanders stellen ook dat het beleid van de Canadese overheid niet zal werken, omdat het is gebaseerd op een misvatting van de onderliggende technologie. "Dit beleid is gebaseerd op achterhaalde en verkeerde technologische aannames, waardoor het onhaalbaar is die te implementeren en handhaven." Securitytools zoals de Flipper Zero zijn eigenlijk gewoon programmeerbare radio's. Een technologie die al jaren bestaat en voor allerlei toepassingen wordt gebruikt.

Afsluitend stellen de tegenstanders in de open brief dat de middelen en inzet juist gericht zou moeten zijn op het opzetten van constructieve communicatiekanalen tussen cybersecurity-experts, autofabrikanten, verzekeraars en justitie om manieren te vinden om de veiligheid van keyless entry en push-to-start systemen te verbeteren, en minimale veiligheidsniveaus voor toekomstige producten te handhaven, zoals ook in andere industrieën het geval is.