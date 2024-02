Basic-Fit zet camera's in die gezondheidsproblemen en agressie detecteren

Fitnessketen Basic-Fit zet AI-gestuurde 'slimme camera’s' en sensoren in om agressie, ongeautoriseerde toegang, gezondheidsproblemen, zoals flauwvallen, en andere incidenten te herkennen. Daarnaast wordt de technologie ingezet om drukte op fitnesslocaties in kaart te brengen door data te verzamelen van bezoekers. Volgens camerafabrikant Axis die de technologie levert is deze informatie waardevol voor crowd control en maakt het cameratoezicht het mogelijk om de sportscholen 24 uur per dag open te houden.

Het op afstand bedienbare bewakingssysteem is op grote schaal uitgerold in zowel nieuwe als bestaande Basic-Fit clubs. Het gaat om zo'n duizend clubs verspreid over vijf landen waar Basic-Fit actief is, met plannen om het jaarlijks te introduceren in 200 tot 250 clubs. "De afgelopen vijf jaar heeft Basic-Fit het Remote Surveillance-project ontwikkeld om 24/7 bewaking op afstand werkelijkheid te maken", zegt Boy Takken van de fitnessketen in een gemaild persbericht.

"Wij realiseren ons heel goed dat cameratoezicht ook inbreuk maakt op de privacy van onze leden en medewerkers en wij gaan hier dan ook uiterst zorgvuldig mee om. Geen cameratoezicht vindt bijvoorbeeld plaats in kleedkamers en sanitaire voorzieningen en er wordt er met name reactief gemonitord" zo laat Basic-Fit in het reglement weten. "Dat betekent dat beelden pas worden bekeken nadat er een melding van een incident is ontvangen." Camerabeelden worden na een maand verwijderd.