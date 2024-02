Nevada wil uitrol end-to-end encryptie Facebook Messenger verbieden

De Amerikaanse staat Nevada wil de uitrol van end-to-end encrypte in Facebook Messenger door middel van een gerechtelijk bevel verbieden. De procureur-generaal van de staat heeft hier een verzoek toe ingediend (pdf). De autoriteiten willen dat de beveiligingsmaatregel, die ervoor zorgt dat berichten alleen zijn te bekijken door afzender en ontvanger, niet voor minderjarigen op het platform beschikbaar komt.

"Encryptie is het belangrijkste middel dat we hebben om privacy te beschermen, wat met name belangrijk is voor jongeren op internet. Toch lijkt Nevada onder het mom van het beschermen van kinderen te beweren dat alleen het aanbieden van encryptie op een socialmediaplatform, waarvan Meta weet dat het door criminelen wordt gebruikt, illegaal is", zo reageert de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. "Dit kan niet de wet zijn; in de praktijk kan de staat zo alle platforms verbieden om encryptie aan te bieden, en zo'n vonnis zou grote grondwettelijke zorgen met zich meebrengen."

Riana Pfefferkorn, van het Stanford Internet Observatory, noemt het een 'compleet gestoorde aanval' op encryptie, alsmede de 'grootste aanval' op encryptie in de Verenigde Staten sinds 2016. Volgens de EFF laten dit soort rechtszaken ook het risico zien van wetsvoorstellen, zoals EARN IT ed Stop CSAM, waarbij ook wordt geprobeerd om encryptie in te perken.