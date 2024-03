Witte Huis onderzoekt nationale veiligheidsrisico's 'slimme' Chinese auto's

Het Witte Huis heeft een onderzoek aangekondigd naar de risico's die Chinese met internet verbonden auto's voor de nationale veiligheid vormen. Volgens de Amerikaanse autoriteiten verzamelen 'connected' voertuigen grote hoeveelheden gevoelige data over hun bestuurders en passagiers, maken via camera's en sensoren gedetailleerde opnames van de Amerikaanse infrastructuur, hebben directe interactie met vitale infrastructuur en kunnen op afstand worden bediend of uitgeschakeld.

"Connected auto's die vertrouwen op technologie en systemen afkomstig van landen van zorg, waaronder China, kunnen op allerlei manieren worden misbruikt die de nationale veiligheid bedreigen", zo stelt het Witte Huis. De Amerikaanse president Biden laat weten dat China vastbesloten is om de automarkt in de toekomst te domineren, onder ander door het gebruik van oneerlijke praktijken.

"Door China's beleid wordt onze markt overspoeld met voertuigen, wat een risico voor onze nationale veiligheid vormt. Ik zal dat niet laten gebeuren", aldus Biden. "Daarom kondig ik vandaag onbekende maatregelen aan om ervoor te zorgen dat auto's op Amerikaanse wegen van landen van zorg, zoals China, niet onze nationale veiligheid ondermijnen." De Amerikaanse president doelt dan op onderzoek en eventuele maatregelen die op basis van het onderzoek kunnen volgen.