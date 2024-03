Brussel wil opheldering Meta over 'betaal of oké' model Facebook en Instagram

De Europese Commissie wil opheldering van Meta over het 'betaal of oké' model dat het voor Facebook en Instagram heeft geïntroduceerd. Gebruikers die niet willen dat het techbedrijf hen volgt moeten hier 250 euro per jaar voor betalen. Wie de portemonnee niet wil trekken gaat er automatisch mee akkoord dat hij wordt getrackt en persoonsgegevens worden verwerkt voor het tonen van gerichte advertenties.

Onlangs besloot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) samen met de Noorse en Duitse privacytoezichthouders een Europese procedure starten over het model van Facebook en nu heeft ook de Europese Commissie om opheldering gevraagd. Er wordt met name informatie gevraagd over de maatregelen die het techbedrijf heeft genomen om aan de verplichtingen met betrekking tot het adverteren tegemoet te komen en de risicoanalyses die het voor de introductie van het abonnement heeft uitgevoerd.

Meta heeft tot 22 maart de tijd gekregen om de gevraagde informatie te verstrekken. Mocht het bedrijf dit niet doen, dan kan Brussel onder de Digital Services Act het bedrijf bevelen om met de antwoorden over de brug te komen. Mocht Meta dan alsnog geen antwoord geven kan de Europese Commissie boetes opleggen.