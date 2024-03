Rechter dwingt maker Pegasus-spyware om broncode aan WhatsApp te geven

Een Amerikaanse rechter heeft de NSO Group opgedragen om broncode en documenten over de Pegasus-spyware aan WhatsApp te verstrekken (pdf). De populaire chatapp voert sinds 2019 een rechtszaak tegen de spywareleverancier omdat het WhatsApp-gebruikers met de Pegasus-spyware zou hebben aangevallen. Volgens WhatsApp werden veertienhonderd gebruikers van de chatapp via een zerodaylek met de spyware geïnfecteerd.

Het bedrijf verzocht informatie over de werking van de spyware, maar NSO Group wil dat niet verstrekken. De spywareleverancier verzocht de rechter om het verzoek te blokkeren, waarbij het naar Amerikaanse en Israëlische beperkingen wees. Dat verzoek werd echter door de rechter geweigerd. Die keurde wel het verzoek goed van WhatsApp om informatie over de volledige functionaliteit van de spyware.

NSO wilde alleen informatie over de 'installatielaag' delen. Daarvan vond de rechter dat WhatsApp in dat geval niet te weten zou komen hoe de betreffende spyware werkt en het gegevens benadert en verzamelt. WhatsApp heeft gesteld dat de Pegasus-spyware communicatie van en naar toestellen kan onderscheppen, alsmede screenshots kan maken en browsergeschiedenis stelen. Om dat te bewijzen heeft de chatapp naar eigen zeggen toegang tot 'alle relevante spyware' nodig.

"De recente uitspraak van de rechter is een belangrijke mijlpaal in ons doel om WhatsApp-gebruikers tegen onrechtmatige aanvallen te beschermen", aldus een woordvoerder van WhatsApp tegenover The Guardian. "Spywarebedrijven en andere malafide actoren moeten begrijpen dat ze kunnen worden gepakt en niet de wet kunnen negeren."

Ook Amnesty International is blij met de uitspraak. "Dit gerechtelijk bevel zendt een duidelijk signaal naar de surveillance-industrie dat het niet straffeloos kan door blijven gaan met het mogelijk maken van spywaremisbruik", zegt Donncha O Cearbhaill, hoofd van het Security Lab van de mensenrechtenbeweging. Volgens Amnesty is Pegasus op grote schaal tegen mensenrechtenactivisten en journalisten ingezet.