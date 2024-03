Overheid investeert 4 miljoen euro om digitale dienstverlening te verbeteren

De overheid heeft vier miljoen euro beschikbaar gesteld om de digitale dienstverlening aan burgers te verbeteren. Overheidsdiensten kunnen het geld via het Innovatiebudget Digitale Overheid aanvragen. Vorig jaar ging het innovatiebudget naar onder andere een Digitale Identiteit Wallet om woondiscriminatie te voorkomen, een scan die mkb-bedrijven test op hun digitale weerbaarheid en het toepassen van synthetische data, waarbij gegevens van nepindividuen worden gebruikt.

"Het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt innovatieve dienstverlening van groot belang", zo stelt het platform Digitale Overheid dat onder het ministerie valt. "In de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren speelt innovatie een belangrijke rol. Het innovatiebudget is een bedrag van 4 miljoen euro bedoeld om projecten op te starten, op te schalen of te borgen. Zo kan men de digitale dienstverlening van de overheid verbeteren."

Een jury bepaalt uiteindelijk welke overheidsprojecten en vraagstukken een bijdrage krijgen. Zo moet elk voorstel aan een aantal harde eisen voldoen. Daarnaast zijn er een aantal criteria die worden meegewogen, zoals het onderscheidend vermogen, betrokkenheid van gebruikers en herbruikbaarheid van de innovatie.