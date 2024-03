Ombudsman kritisch over verplicht DigiD-gebruik Noodfonds Energie

Het verplicht gebruik van DigiD voor de aanvraagprocedure van het Tijdelijk Noodfonds Energie is 'oneerlijk en unfair', zo vindt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Hij laat tegenover Radar weten dat burgers altijd de keuze moeten hebben tussen een digitale en niet-digitale weg. De ombudsman roept demissionair minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen op dit alsnog mogelijk te maken.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is er voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Voor deze huishoudens wordt een deel van de energierekening betaald. Voor de aanvraag is het gebruik van DigiD verplicht. Daardoor is het voor kwetsbare groepen zonder DigiD onmogelijk om een aanvraag te doen, aldus de ombudsman. Die vindt dat mensen zowel digitaal als niet-digitaal zaken met de overheid moeten kunnen doen. "De overheid moet harder lopen, zodat écht iedereen mee kan doen", zegt Van Zutphen in Radar.

Voor wettelijke vertegenwoordigers, zoals mentoren, bewindvoerders of curatoren, is het ook niet mogelijk om een aanvraag namens hun cliënten in te dienen, omdat zij niet gemachtigd kunnen worden. "Er moet iets bedacht worden voor de mensen die niet mee kunnen doen in het Noodfonds", merkt Van Zuthpen op. In Nederland zijn zo'n 273.000 mensen onder bewind gesteld en 2,6 miljoen mensen digitaal niet vaardig. Zij mogen of kunnen niet zelf hun zaken digitaal regelen met de overheid maar zijn daarvoor afhankelijk van een wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde.