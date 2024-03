Apple verhelpt actief aangevallen zerodaylekken in iOS en iPadOS

Apple heeft updates uitgebracht voor twee actief aangevallen zerodaylekken in iOS en iPadOS. De kwetsbaarheden zijn aanwezig in in de kernel (CVE-2024-23225) van de besturingssystemen en RTKit (CVE-2024-23296), een real-time operating system. Via beide beveiligingslekken kan een aanvaller de kernelgeheugenbescherming van iOS en iPadOS omzeilen. Het is niet mogelijk om alleen via deze kwetsbaarheden een systeem over te nemen. Dit zou gecombineerd moeten worden met een andere kwetsbaarheid of malafide app.

Details over de aanvallen zijn niet door Apple gegeven. Gebruikers wordt aangeraden om te updaten naar iOS 17.4 of iPadOS 17.4. Daarnaast heeft Apple ook iOS 16.7.6 en PadOS 16.7.6 uitgebracht. In deze versies is alleen de kernel-kwetsbaarheid gepatcht. Apple laat wel weten dat deze versies ook andere beveiligingslekken verhelpen, maar die worden op een later moment bekendgemaakt.