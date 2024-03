Franse privacytoezichthouder waarschuwt: recreatieve dna-tests zijn verboden

De Franse privacytoezichthouder CNIL heeft Fransen gewaarschuwd om geen recreatieve dna-tests aan te schaffen, aangezien dat verboden is en kan worden bestraft met een boete van ruim 3700 euro. Ook het aanbieden van recreatieve dna-tests in Frankrijk is niet toegestaan. Daarop staat een boete van 15.000 euro en een jaar gevangenisstraf.

Er zijn allerlei bedrijven zoals 23andMe, Family Tree en MyHeritage waar mensen hun dna kunnen laten testen om te zien waar hun voorouders vandaan komen en in contact te komen met andere familieleden op het platform. Daarnaast kan er vaak ook worden getest op gezondheidsgerelateerde zaken. Vorig jaar kreeg dna-testbedrijf 23andMe met een groot datalek te maken.

Ook de Franse privacytoezichthouder wijst naar dit datalek. Hij stelt dat dna-testbedrijven veel gegevens over hun gebruikers verzamelen die veel waard zijn. Daarnaast kunnen datalekken grote gevolgen hebben, zoals het datalek bij 23andMe liet zien. Daar werden de afstammingsgegevens van 6,9 miljoen gebruikers buitgemaakt. "In tegenstelling tot een wachtwoord is het niet mogelijk om je dna te veranderen", aldus de Franse toezichthouder.