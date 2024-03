'Europese toezichthouders moeten 'betaal of oké' model Meta verbieden'

Europese privacytoezichthouders moeten het 'betaal of oké' model van Meta verbieden, zo vindt een coalitie van Europese burgerrechtenbewegingen, waaronder het Nederlandse Bits of Freedom. De organisaties hebben de Europese privacytoezichthouders, verenigd in de EDPB, opgeroepen om een streep door de abonnementen van Facebook en Instagram te halen omdat ze vinden dat die niet aan de AVG voldoen.

De EDPB is bezig met een opinie over 'betaal of oké' modellen. Volgens de burgerrechtenbeweging zijn dergelijke modellen in strijd met de AVG, omdat het betalen voor privacy geen vrije toestemming is. "Deze abonnementsmodellen dwingen mensen om eigenlijk hun recht op privacy te "kopen", dat is vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten van de mens, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en het Europese Handvest van grondrechten."

Mensen die niet willen betalen of dit niet kunnen veroorloven worden gedwongen om zich te laten volgen en gerichte advertenties te accepteren. Dit is volgens de burgerrechtenbewegingen ook niet verenigbaar met de AVG, die vrije toestemming vereist. Daar is hier geen sprake van, aldus de organisaties. "Het accepteren van deze abonnementsmodellen zou de AVG ondermijnen, de hoge databeschermingsstandaarden van de EU degraderen en alle realistische bescherming tegen surveillancekapitalisme wegspoelen", stellen de organisaties verder in hun open brief aan de EDPB (pdf).