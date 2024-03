Weer duizenden WordPress-sites besmet via lek in Popup Builder

Opnieuw zijn duizenden WordPress-sites via een kwetsbaarheid in de plug-in Popup Builder besmet geraakt met malware. Dat laat securitybedrijf Sucuri weten. Begin dit jaar raakten 6200 websites besmet. Bij een nieuwe campagne die de afgelopen drie weken plaatsvond zijn meer dan 3300 websites gecompromitteerd. Popup Builder is een plug-in waarmee WordPress-sites pop-ups kunnen maken die aan bezoekers worden getoond. Meer dan tweehonderdduizend websites maken er gebruik van.

Begin december werd bekend dat er een stored cross-site scripting kwetsbaarheid in de plug-in aanwezig is. Daarmee kan een ongeauthenticeerde aanvaller dezelfde acties uitvoeren als een ingelogde beheerder, waaronder het installeren van willekeurige plug-ins en toevoegen van nieuwe beheerders. Op 7 december verscheen er een beveiligingsupdate voor de kwetsbaarheid.

Drie maanden na het uitkomen van de patch blijkt uit cijfers van WordPress.org dat zeker veertig procent van de WordPress-sites waarop de plug-in is geïnstalleerd de update mist. Daardoor zijn tienduizenden websites nog steeds kwetsbaar. Bij de nieuwste aanvallen maken aanvallers misbruik van het beveiligingslek om kwaadaardige code aan WordPress-sites toe te voegen die bezoekers naar malafide sites doorstuurt.