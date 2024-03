Airbnb verbiedt alle beveiligingscamera's binnen voor accommodaties

Het is niet meer toegestaan voor accommodaties die via Airbnb worden aangeboden om binnen beveiligingscamera's te hebben, zo heeft het platform vandaag aangekondigd. Airbnb stond camera's op bepaalde locaties zoals een gang of woonkamer nog toe, zolang dit vermeld stond op de pagina en de apparaten duidelijk zichtbaar waren. Het was al niet toegestaan om camera's in bijvoorbeeld plekken zoals een slaapkamer of badkamer te plaatsen.

Vanaf vandaag is het helemaal niet meer toegestaan om camera's binnen te plaatsen, ongeacht hun doel of locatie. Met de update wil het platform naar eigen zeggen het beleid met betrekking tot beveiligingscamera's vereenvoudigen en de privacy van gebruikers prioriteren. Daarnaast is ook het beleid met betrekking tot beveiligingscamera's buiten aangepast. Camera's zoals deurbelcamera's zijn toegestaan, maar de aanwezigheid en locatie moet duidelijk worden vermeld. Het is ook niet toegestaan dat deze camera's ruimtes binnen monitoren.

Ook mogen camera's buiten niet worden geplaatst op plekken waar mensen meer privacy verwachten, zoals een buitendouche of sauna. Tevens worden verhuurders verplicht om de aanwezigheid door te geven van apparaten die het geluidsniveau monitoren. Deze apparaten mogen ook geen opnames van geluid of gesprekken maken en zijn alleen in algemene locaties toegestaan. Om verhuurders de tijd te geven eventuele aanpassingen door te voeren gaat het beleid op 30 april in. Wanneer accommodaties het beleid overtreden kunnen ze van Airbnb worden verwijderd.