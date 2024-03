Tuta voorziet e-maildienst van post-quantum encryptieprotocol TutaCrypt

E-maildienst Tuta, voorheen bekend als Tutanota, heeft een post-quantum encryptieprotocol ontwikkeld dat e-mail van gebruikers moet beschermen tegen aanvallen door quantumcomputers. Het protocol, met de naam TutaCrypt, zal de klassieke asymmetrische cryptografie (RSA-2048) vervangen. TutaCrypt is een 'quantum-safe hybride encryptieprotocol' dat post-quantum Key Encapsulation Mechanism (CRYSTALS-Kyber) en een Elliptic-Curve-Diffie-Hellmann key exchange (x25519) combineert.

"Voor de eerste keer kunnen mensen nu e-mails versturen en ontvangen die zo goed versleuteld zijn dat zelfs quantumcomputers de encryptie niet kunnen kraken om de berichten te ontsleutelen", zegt Tuta-ceo Arne Mohle. "En het beste is dat deze unieke encryptie is te gebruiken om naar iedereen in de wereld e-mails end-tot-end versleuteld te versturen, ongeacht hun e-mailprovider, met het eenvoudig uitwisselen van een wachtwoord."

Voorheen genereerde Tuta een RSA key pair. Met de lancering van TutaCrypt worden twee key pairs gegenereerd. Een Elliptic Curve key pair voor een Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange (ECDH) en een Kyber-1024 key pair voor key encapsulation. De private keys worden op de servers van Tuta opgeslagen, die zich in Duitsland bevinden, zodat ze zijn te gebruiken op elk apparaat van de gebruiker. Nieuwe Tuta-accounts zullen voortaan alleen TutaCrypt key pairs hebben een geen RSA key pair meer. TutaCrypt zal geleidelijk onder alle gebruikers worden uitgerold.