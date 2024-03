Minister: politie moet bij opsporing gezichtsherkenning kunnen gebruiken

Om effectief te kunnen zijn en blijven in de opsporing moet de politie gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën, waaronder gezichtsherkenningstechnologie, zo stelt demissionair minister Yesilgöz van Veiligheid en Justitie. Ze reageerde op Kamervragen van D66 over het gebruik van gezichtsherkenningssoftware door de politie. Begin januari meldde Nieuwsuur dat de minister de politie toestemming had gegeven voor het experimenteren met gezichtsherkenningssoftware, ook al ontbreekt specifieke wetgeving.

"In het Nieuwsuur-item waaraan wordt gerefereerd spreekt de woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens uit dat er op dit moment geen expliciete wettelijke grondslag bestaat voor de inzet van gezichtsherkenning. Dat betekent echter niet dat er geen wettelijke grondslag bestaat voor de toepassing van technologie door de politie en dat het handelen van de politie niet voldoet aan het legaliteitsbeginsel", reageert de minister op een vraag van D66-Kamerlid Sneller.

Sneller had Yesilgöz gevraagd of ze ook vindt dat deze methodes moeten worden gestaakt totdat er uitsluitsel is gegeven over de wettelijke grondslag daarvan. "Ik deel deze opvatting niet", antwoordt de minister. "De wettelijke grondslag en de waarborgen zijn onder andere te vinden in de Politiewet 2012 en de Wet politiegegevens. Zo zijn in de Wet politiegegevens bepalingen opgenomen over de verwerking van bijzondere politiegegevens, zoals biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon."

Het D66-Kamerlid wilde ook van de minister weten in hoeverre ze het wenselijk vindt om te experimenteren met een gevoelige technologie als gezichtsherkenning die inbreuk maakt op de privacy van mensen, terwijl er discussie is over het al dan niet bestaan van een wettelijke grondslag. "Om effectief te kunnen zijn en blijven in opsporing moet de politie gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën, waaronder gezichtsherkenningstechnologie. Eventuele experimenten vinden plaats binnen de daarvoor geldende wettelijke bepalingen", laat de minister daarop weten (pdf).