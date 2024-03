Bestuurders wijzigden stilletjes kaart Hollands Kroon voor bouw mega-datacenters

Een 'kleine kring' van bestuurders en ambtenaren van de gemeente Hollands Kroon heeft stilletjes een kaart van de omgeving aangepast zodat er meer mega-datacenters in het gebied gebouwd konden worden, zo blijkt uit onderzoek van bureau Berenschot (pdf). De aanpassing in de omgevingsvisie maakte het mogelijk om in een groter gebied datacenters te bouwen. De gemeenteraad ging uiteindelijk akkoord met de omgevingsvisie waarin de aangepaste kaart stond.

"Hoe en waarom het kaartje in de omgevingsvisie terecht is gekomen hebben we niet volledig kunnen reconstrueren in dit onderzoek", aldus de onderzoekers. "Wel is duidelijk dat er in eerdere versies van de omgevingsvisie een ander kaartje heeft gestaan en dat een kleine kring van bestuurders en de ambtenaren betrokken bij de ontwikkeling van Agriport A7 ervoor gezorgd hebben dat het kaartje is vervangen voor de huidige versie."

"De reden daarvoor was dat de wethouder de ontwikkelingsmogelijkheden vanuit Venster-West naar deelgebied B1 in de omgevingsvisie wilde opnemen. Een verdere inhoudelijke onderbouwing voor deze ontwikkelingsrichting is niet ‘zwart op wit’ terug te vinden", zo laten de onderzoekers verder weten. Die voegen toe dat Microsoft op dat moment uitbreidingsmogelijkheden op Agriport A7 aan het verkennen was en er gedacht werd aan uitbreiding richting Venster-West.

Dit gebied zou echter te klein zijn, waardoor ook de grond ten noorden van Venster-West nodig was. "Als deze ambitie er was, dan moet dit bij de kleine kring van betrokken bestuurders en de ambtenaren bekend zijn geweest", stellen de onderzoekers. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie met het desbetreffende kaartje in 2016 zonder discussie vast. Daarmee werd de kaart onderdeel van het ruimtelijke beleidskader.

De onderzoekers komen ook tot de conclusie dat er vanaf 2019 bij de vestiging van datacenters in Hollands Kroon veel aandacht was vanuit de media, politiek en maatschappij, maar dat de gemeente zich terughoudend opstelde. "Er is weinig en defensief omgegaan met de media. Dit heeft tot effect gehad dat het verhaal zoals geschetst door de media veel mensen heeft bereikt en het eigen verhaal van de gemeente is ondergesneeuwd. Hierdoor is de invloed van framing groter."

Het college van Hollands Kroon zegt de uitkomsten van het onderzoeksrapport te onderschrijven. Dat stelt ook zich te herkennen in de kritische analyse van de onderzoekers. "Zij schrijven dat de beleidskaders tekort zijn geschoten in het aansluiten bij de veranderende situatie in de regionale economie, en daarbij veranderende opvattingen in de samenleving. Wij zien daarom dat er in het samenspel tussen bestuur, organisatie, gemeenteraad en samenleving een andere werkwijze nodig is voor de toekomst."