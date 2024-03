Apple laat ontwikkelaars iPhone-apps direct vanaf website aanbieden

Apple gaat ontwikkelaar de optie geven om iPhone-apps direct vanaf hun eigen website aan te bieden. Door de Europese Digital Markets Act (DMA) moet Apple het aanbieden van apps buiten de App Store mogelijk maken, bijvoorbeeld via een alternatieve appstore. Vorige week kondigde Apple al aanpassingen aan voor het beleid rond 'appdistributie in de EU.

Vandaag laat het techbedrijf weten dat het ontwikkelaars die apps in de EU aanbieden 'meer flexibiliteit' gaat bieden, waaronder een nieuwe manier om apps direct vanaf de website van de ontwikkelaar te distribueren. Ook kunnen alternatieve appstores er nu voor kiezen om alleen apps van de ontwikkelaar van de alternatieve appstore aan te bieden. Tevens hoeven ontwikkelaars niet meer door Apple aangeboden templates voor promoties, kortingen en andere deals te gebruiken.

De grootste verandering is 'Web Distribution', waarmee ontwikkelaars zoals gezegd ook zonder appstore iOS-apps aan Europese iPhone-gebruikers kunnen aanbieden. Apple zal goedgekeurde ontwikkelaars toegang geven tot API's die de verspreiding van apps via een website mogelijk maken. Daarnaast zal er nog deze lente een iOS-update verschijnen die Web Distribution op iPhones mogelijk maakt. IPhone-gebruikers die apps vanaf een website willen installeren moeten hiervoor wel de ontwikkelaar eerst toestemming geven, wat kan via de instellingen op hun telefoon.