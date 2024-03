Mozilla: verbod uitrol end-to-end encryptie ondermijnt privacy voor iedereen

Het plan van de Amerikaanse staat Nevada om de uitrol van end-to-end encrypte in Facebook Messenger te verbieden ondermijnt de privacy en veiligheid voor iedereen, zo stelt Mozilla. Dat schreef samen met chatapp Signal en de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF een brief naar de rechter die zich over het plan buigt (pdf). Daarin waarschuwen de partijen voor de gevolgen die een dergelijk verbod kan hebben.

De procureur-generaal van Nevada heeft een verzoek bij de rechter ingediend om de uitrol van end-to-end encryptie in Facebook Messenger voor minderjarigen via een gerechtelijk bevel te verbieden. De Amerikaanse staat stelt dat end-to-end encryptie strafrechtelijke onderzoeken kan hinderen. "Encryptie voorkomt niet dat de afzender of ontvanger zorgwekkende content bij de politie kunnen melden, of voorkomt dat de politie via een gerechtelijk bevel toegang tot metadata over de communicatie kan krijgen", aldus Mozilla.

De Firefox-ontwikkelaar waarschuwt dat het blokkeren van de uitrol van end-to-end encryptie de privacy en veiligheid van iedereen ondermijnt. "Voor een marginaal voordeel dat wordt tenietgedaan door de schade die een dergelijke draconische beperking creëert." Volgens Mozilla omvat de zaak een breder debat over de balans tussen opsporingsdiensten online misdaad laten bestrijden en het beschermen van belangrijke online bescherming voor alle gebruikers, met name kwetsbare groepen zoals kinderen.