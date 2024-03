EU bereikt voorlopig akkoord over EHDS: zorgdata wordt standaard gedeeld

De Europese Commissie het Europees Parlement en de Raad van Ministers hebben een voorlopig politiek akkoord over de European Health Data Space Verordening (EHDS) bereikt, waarin is afgesproken dat zorgdata van burgers standaard wordt gedeeld. Wel is er de mogelijkheid tot een opt-out. In het geval van het secundaire gebruik van zorgdata hebben lidstaten de mogelijkheid om het recht van opt-out in te perken. Daarnaast wordt ook het medisch beroepsgeheim ingeperkt.

De EHDS is een voorstel van de Europese Commissie voor het delen van medische gegevens in de Europese Unie in een gemeenschappelijk gebruikt formaat. Standaard zullen gezondheidsgegevens voor zowel primair als secundair gebruik worden uitgewisseld. Bij primair gebruik gaat het om het gebruik van gezondheidsgegevens voor het verlenen van zorg. Bij het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens gaat het om zaken zoals onderzoek, onderwijs, ontwikkeling van diensten en producten, inclusief AI, beleidsvorming en leveren van gepersonaliseerde zorg door behandelaars.

"Het voorlopig politiek akkoord laat onverlet dat de AVG als rechtsbasis voor de verwerking van persoonlijke gezondheidsgegevens blijft bestaan", aldus demissionair minister Helder van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Ze voegt toe dat de EHDS een parallel systeem naast de AVG zal worden dat het op termijn wel makkelijker moet maken om gezondheidsgegevens voor primair en secundair gebruik uit te wisselen.

Opt-out

Burgers die niet willen dat hun gegevens worden uitgewisseld zullen zich apart voor het primaire en secundaire gebruik moeten afmelden. In het geval van de opt-out voor primair gebruik gaat het om het beschikbaar stellen van persoonlijke elektronische gezondheidsgegevens voor de levering van zorg via in de EHDS genoemde toegangsdiensten.

Lidstaten kunnen op basis van nationale wetgeving het recht van opt-out aan burgers toekennen. Tijdens de onderhandelingen over het EHDS hebben het Europees Parlement en de Europese Commissie wel aangegeven dat burgerrechten in de gehele Unie gelijk moeten worden toegepast en dat het niet de bedoeling is dat bij de toepassing van het recht van opt-out onderscheid wordt gemaakt tussen landen.

"Echter, er is niet expliciet opgenomen dat er geen mogelijkheid is om onderscheid te maken tussen nationale en grensoverschrijdende beschikbaarheid van persoonlijke elektronische gezondheidsgegevens. Er dient dan ook nader te worden onderzocht of het desondanks mogelijk is om de burger toch de mogelijkheid te bieden bij het uitoefenen van het recht van opt-out dit onderscheid te maken", laat Helder weten.

Naast de opt-out voor primair gebruik komt er ook een 'alomvattend recht van opt-out' om gezondheidsgegevens niet voor secundair gebruik beschikbaar te stellen. Iedere lidstaat moet zijn burgers faciliteren om dit recht uit te kunnen oefenen. In het voorlopig politiek akkoord wordt echter de mogelijkheid geboden aan lidstaten om dit recht van opt-out onder specifieke omstandigheden via nationale wetgeving in te perken.

Nationale of grensoverschrijdende beschikbaarheid

Minister Helder merkt op dat het kabinet positief is over de mogelijkheid om burgers een opt-out voor primair gebruik te bieden. "Wel had het, met het oog op de privacy en vrije toegang tot de zorg, de duidelijke voorkeur van het kabinet dat er expliciet in de tekst zou worden opgenomen dat lidstaten aan burgers de mogelijkheid konden bieden om bij de opt-out voor primair gebruik onderscheid te kunnen maken tussen nationale of grensoverschrijdende beschikbaarheid", zo laat de bewindsvrouw weten.

Het Europees Parlement en de Europese Commissie vinden de mogelijkheid om onderscheid te maken ongewenst. "Omdat dit niet expliciet geregeld is, moet nader worden onderzocht of het toch mogelijk is burger om bij het recht van opt-out dit onderscheid te maken. Uit de EHDS lijkt wel te volgen dat als iemand gebruik maakt van een opt-out voor primair gebruik, het mogelijk blijft om gegevens te delen op andere wijze dan via een zogenoemde toegangsdienst", legt de minister verder uit.

Inperking medisch beroepsgeheim

In januari nam de Tweede Kamer een motie aan waarin werd gesteld dat het Nederlandse medisch beroepsgeheim strikt gehandhaafd moet worden en dat de medische gegevens van Nederlandse patiënten niet digitaal noch op Europees niveau ter beschikking zullen worden gesteld aan wie dan ook, om wat voor reden dan ook, tenzij met expliciete en vrijwillige instemming van de patiënt.

"Het ontbreken van een expliciete rol van de zorgverlener in het al dan niet verstrekken van data heeft als gevolg dat met de EHDS het medisch beroepsgeheim wordt ingeperkt", laat minister Helder weten. "Deze inperking lijkt echter alléén te gelden voor de persoonlijke elektronische gezondheidsgegevens die beschikbaar moeten worden gesteld op grond van de EHDS. Voor persoonlijke elektronische gezondheidsgegevens die buiten de scope van de EHDS vallen blijft het nationale recht gelden, en dus ook het beroepsgeheim."

De minister merkt op dat er standaard veel categorieën gegevens gedeeld zullen worden. "Desalniettemin staat het kabinet positief tegenover het voorlopig politiek akkoord. De EHDS zal in belangrijke mate bijdragen aan de verbetering van veilige en verantwoorde databeschikbaarheid." Naar verwachting zal het Europees Parlement in de tweede helft van april over het voorlopige akkoord stemmen. Daarna moet het akkoord nog een keer langs het nieuwe Europees Parlement, waarna de Raad het akkoord moet aannemen.