Kritiek lek in Google Chrome maakt remote code execution mogelijk

Een kritieke kwetsbaarheid in Google Chrome maakt remote code execution mogelijk, waardoor een aanvaller in het ergste geval systemen volledig kan overnemen. Een gebruiker hoeft hiervoor alleen een gecompromitteerde of besmette website te bezoeken of een besmette advertentie te zien krijgen. Er is geen verdere interactie vereist. Dergelijke aanvallen worden ook wel een drive-by download genoemd.

Google heeft updates uitgebracht om het probleem (CVE-2024-2883) te verhelpen. Het is de eerste kritieke kwetsbaarheid die dit jaar door het techbedrijf in de browser wordt gemeld. Het beveiligingslek, een use after free, bevindt zich in ANGLE. Dit is een onderdeel van de browser dat wordt gebruikt voor het uitvoeren van WebGL- en andere OpenGL-content. De kwetsbaarheid werd gevonden en gerapporteerd door beveiligingsonderzoeker Cassidy Kim, die hiervoor een beloning van 10.000 dollar ontving.

Google heeft ook een kwetsbaarheid verholpen die tijdens de Pwn2Own-wedstrijd in Vancouver vorige week door onderzoeker Manfred Paul werd gedemonstreerd. Dit beveiligingslek heeft een lagere impact, omdat het alleen het uitvoeren van code binnen de browser mogelijk maakt, terwijl CVE-2024-2883 een aanvaller code op het onderliggende systeem laat uitvoeren.

In het geval van kritieke kwetsbaarheden probeert Google de beschikbare update binnen dertig dagen onder alle Chrome-gebruikers uit te rollen. Details kunnen vervolgens na zestig dagen openbaar worden gemaakt. Google Chrome 123.0.6312.86/.87 is beschikbaar voor Windows en macOS. Voor Linux is versie 123.0.6312.86 verschenen. Updaten zal op de meeste systemen automatisch gebeuren. Dit kan echter een aantal dagen duren. Gebruikers die de update direct willen ontvangen zullen een handmatige controle moeten uitvoeren.