Politie doet oproep aan ouders: laat je kind geen katvanger worden

De politie roept ouders op om ervoor te zorgen dat hun kind geen katvanger wordt. Katvangers stellen hun rekening ter beschikking aan criminelen, die zo het geld kunnen opnemen dat via bankhelpdeskfraude, phishing, WhatsAppfraude en andere vormen van cybercrime is gestolen. Daarbij zoeken criminelen vaak doelbewust mensen die kwetsbaarder zijn, doordat ze bijvoorbeeld in geldnood zitten of een licht verstandelijke beperking hebben. "Zij zijn extra vatbaar voor verleidingen en manipulatie en overzien de gevolgen van hun acties niet altijd", aldus de politie.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben jongeren maar ook ouders vaak geen idee hoe groot de gevolgen zijn. "Je kan worden vervolgd voor internetoplichting en het witwassen van illegaal geld. Dat is een ernstig misdrijf, wat je echt nog jaren op verschillende manieren kan achtervolgen.” stelt Marius van Rijswijk van het OM. Zo kunnen katvangers op een lijst van banken worden geplaatst waardoor ze tot wel acht jaar geen financiële diensten kunnen gebruiken, zoals het gebruik of openen van een rekening.

Daarnaast krijgen katvangers met een strafblad geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), wat gevolgen kan hebben voor het volgen van bepaalde studies of krijgen van een baan. De politie stelt dat de criminelen die katvangers ronselen proberen uit beeld te blijven, maar de pakkans van katvangers honderd procent is. Arno Smit van de politie doet dan ook een oproep aan ouders: "Praat hier met uw kinderen over: krijgen ze een aanbod om snel geld te verdienen? Dat is foute boel. Altijd."