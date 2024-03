Minister: hybride werken ‘here to stay’, zitgedrag en schermtijd aandachtspunt

Hybride werken is ‘here to stay’, maar het beweeg- en zitgedrag van thuiswerkers en hybride werkers blijft een aandachtspunt, evenals de tijd die zij achter een beeldscherm doorbrengen, zo stelt demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bewindsvrouw stuurde een 'stand-van-zakenbrief' naar de Tweede Kamer, waarin zijn de ontwikkelingen rond hybride werken bespreekt (pdf).

Volgens Van Gennip is hybride werken ‘here to stay’ en heeft het de manier waarop mensen werken ingrijpend veranderd. De minister stelt op basis van verschillende onderzoeken dat er qua gezondheid voor thuiswerkers in de periode na de coronapandemie geen grotere of andere arbeidsrisico’s bestaan dan daarvoor. "Wel blijft het beweeg- en zitgedrag van thuiswerkers en hybride werkers een aandachtspunt, evenals de tijd die zij achter een beeldscherm doorbrengen", merkt de minister op.

Verder komt volgens Van Gennip naar voren dat het belangrijk blijft voor bedrijven om te investeren in sociale contacten tussen collega’s en met de leidinggevende om gevoelens van isolatie tegen te gaan. "Werkgevers en werknemers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het aanpakken van negatieve effecten die hybride werken voor de sociale cohesie heeft", zo merkt ze op. Daarbij stelt de minister dat het goed is om oog te houden voor jongeren en nieuwe medewerkers die extra behoefte hebben aan sociaal contact en het opdoen van werkvaardigheden.

Van Gennip stelt ook dat werkgevers niet altijd weten hoe ze het thuiswerkbeleid goed vorm kunnen geven. Het thuiswerkbeleid van de werkgevers is ook niet altijd bekend bij de werknemers. Tevens blijkts dat werkgevers het belangrijk vinden dat werknemers regelmatig op de werklocatie zijn voor de binding met de organisatie en voor de sociale cohesie.

Monitoren personeel

De Sociaal-Economische Raad (SER) stelde in een adviesdocument over thuiswerken dat het belangrijk is om duidelijke kaders te schetsen voor het digitaal monitoren van medewerkers ( pdf ). "In principe is het niet toegestaan om werknemers digitaal te monitoren via apparaten die zij gebruiken of dragen. Zeker als het gaat om gevoelige persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens", reageerde Van Gennip op het advies in 2022.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de 'productiviteitsagenda', zoals het aantal werkuren dat een werknemer op een dag realiseert. "Als het om niet gevoelige persoonsgegevens gaat, kan het nog steeds onwenselijk zijn dat de gegevens worden verzameld en verwerkt", zo liet de minister verder weten (pdf). Ze merkte op dat er onderzoek zou worden gedaan naar de benodigde kaders.