GroenLinks-PvdA wil opheldering minister over datalek bij Europol

GroenLinks-PvdA wil opheldering van demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid over het datalek bij Europol dat deze week in de media kwam. Politico meldde dat vorig jaar gevoelige documenten die zich bevonden in een kluis in het hoofdkwartier van Europol in Den Haag zijn verdwenen, wat voor een crisis bij de Europese opsporingsdienst zorgde.

De documenten, waaronder personeelsdossiers over de top van de Europese opsporingsdienst, werden door een burger in een publieke ruimte aangetroffen en naar een politiebureau gebracht. "Hoe beoordeelt u het feit dat afgelopen zomer een reeks zeer gevoelige bestanden met de persoonlijke informatie van topfunctionarissen en gesprekken van Europol zijn verdwenen terwijl ze achter slot en grendel werden bewaard in een beveiligde opslagruimte in het hoofdkantoor van Europol in Den Haag?", zo wil GroenLinks-PvdA-Kamerlid Mutluer van de minister weten.

Yesilgöz moet ook duidelijk maken sinds wanneer ze van het datalek op de hoogte is en of hier onderzoek naar wordt gedaan. "Kunt u aangeven of hierbij ook wordt gekeken naar de invloed hiervan op de huidige en toekomstige aanpak van (internationale) criminaliteit en de bescherming van persoonsgegevens en gesprekken van medewerkers van Europol?", vraagt Mutluer verder, die ook wil weten wat er in de tussentijd wordt gedaan om ervoor te zorgen dat dit soort lekken van gesprekken en persoonsgegevens van Europol-medewerkers niet plaatsvinden. De minister heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.