Meta's vpn-dienst stripte via mitm-aanval ssl-verbindingen concurrenten

Meta's vpn-dienst Onavo stripte via een man-in-the-middle (mitm) aanval de ssl-verbindingen van concurrenten, zodat het vervolgens het verkeer van gebruikers kon analyseren. Vorige week werd al bekend dat Meta een aantal jaren geleden, dat destijds nog Facebook werd genoemd, in het geheim Snapchat-gebruikers had afgeluisterd. Uit een document dat als onderdeel van een rechtszaak tegen Meta openbaar is geworden blijkt dat het bedrijf hiervoor een mitm-aanval uitvoerde (pdf).

Onavo Protect werd in 2013 door Facebook overgenomen en bood gebruikers een gratis vpn-dienst aan. Meta (destijds nog Facebook) stelde dat de app de gegevens en activiteiten van gebruikers zou beschermen en dat de verzamelde data alleen werd gebruikt voor het kunnen aanbieden van de vpn-dienst. In werkelijkheid werd het gedrag van gebruikers, zoals welke apps ze gebruikten en hoelang, door Onavo en Facebook verzameld.

Hiervoor werden gebruikers gevraagd en betaald om een rootcertificaat te installeren, waarmee het mogelijk was om de ssl-verbindingen van Snapchat-gebruikers te strippen en zo het analytics-verkeer te bekijken. Na Snapchat werd deze tactiek later ook gebruikt om verkeer van Amazon- en YouTube-gebruikers te inspecteren. Volgens de aanklagers in deze zaak heeft Facebook de Amerikaanse 'Wiretap' wetgeving overtreden, die het verbiedt om elektronische communicatie van mensen af te luisteren. "Als een persoon dit had gedaan zou de computerfraudewetgeving tegen ze zijn gebruikt. Met Meta is dat nog afwachten", reageert iemand op Hacker News.