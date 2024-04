SIDN: Amazon biedt als publieke cloudprovider meeste mogelijkheden

Amazon biedt als publieke cloudprovider de meeste mogelijkheden, zo stelt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, in een reactie op de aangekondigde verhuizing naar het Amerikaanse techbedrijf. De stichting heeft naar eigen zeggen wel de hoop om op termijn de overstap naar een Europees of Nederlands alternatief te maken.

Volgens SIDN besteedt het de afgelopen jaren steeds meer tijd aan het domeinregistratiesysteem en met name de onderliggende infrastructuur. "Dit kost veel extra tijd." Om hier verandering in brengen wil de stichting het beheer van generieke infrastructuur en meer routinematig werk uitbesteden en meer gebruikmaken van generieke opensourcesoftware en open standaarden.

De stichting liet onderzoeken of het beter kon kiezen voor on-premise, private cloud of publieke cloud. Vervolgens werd gekeken naar verschillende aanbieders, onder andere in Nederland en Europa. "Over de hele linie kwam public cloud als meest passend uit de bus, omdat public cloud ons toegang biedt tot best practices in de markt, terwijl private cloud meer eigen beheer zou blijven eisen en de toegang tot best practices beperkter is", aldus SIDN. Tevens stelt de stichting dat publieke cloud de organisatie verzekert van uitgebreide toegang tot expertise en kennis.

"Van de public-cloudaanbieders biedt AWS, vooral op het gebied van betrouwbaarheid en veiligheid, de meeste mogelijkheden. Het voldoet daarmee op dit moment het beste aan de eisen die we als registry van .nl aan een dergelijk platform stellen", aldus de verklaring van SIDN over de keus voor Amazon. De stichting noemt dit juist vanwege de strategische digitale autonomie een 'lastig besluit', maar stelt dat de permanente beschikbaarheid van .nl en de bescherming van gegevens hierbij de doorslag heeft gegeven. "Dat is uiteindelijk onze kernverantwoordelijkheid als registry."

Verder meldt SIDN dat het nieuwe registratiesysteem onafhankelijk van specifieke cloudproviders wordt ontwikkeld en er generieke opensourcetechnologie en open standaarden worden gebruikt. "Zo voorkomen we een leveranciers ‘lock-in’ en hopen we op termijn de overstap te kunnen maken naar een Europees of Nederlands alternatief. Daarnaast willen we ons samen met andere partijen meer gaan inzetten om zo’n volwaardig alternatief dichterbij te brengen."

Security.NL meldde onlangs dat de verhuizing van SIDN naar Amazon volgens demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken 'nog geen voldongen feit' is.