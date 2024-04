XZ-ontwikkelaar start komende dagen met onderzoek naar backdoor

De ontwikkelaar van datacompressietool XZ, waar vorige week een backdoor in werd aangetroffen, begint de komende dagen met een onderzoek naar de aanval. Hij is op vakantie en had de situatie niet meekregen, totdat hij toevallig zijn e-mail bekeek, zo laat ontwikkelaar Lasse Collin in een bericht op de Linux Kernel Mailing List (LKML) weten. Daarnaast hebben allerlei overheidsdiensten over de backdoor alarm geslagen.

XZ is een tool voor het comprimeren en decomprimeren van data en in veel Linux-distributies aanwezig. Vorige week werd ontdekt dat bepaalde versies een backdoor bevatten waardoor een aanvaller code op systemen kan uitvoeren. De backdoor was toegevoegd door iemand die ook aan het XZ-project werkte. Rob Mensching, ceo van FireGiant en eerder software-engineer bij Microsoft en verantwoordelijk voor het maken van Windows Installer XML, maakte een analyse over de aanval.

Daarin bespreekt Mensching hoe de aanvaller contact met Collin zocht, die te maken had met een burn-out. De aanvaller biedt de XZ-ontwikkelaar aan om te helpen bij de ontwikkeling van de tool en voegt uiteindelijk de code toe waarin de backdoor aanwezig is. "Alleen ik had toegang tot de tukaani.org website, git.tukaani.org repositories en gerelateerde bestanden", zegt collins. De aanvaller had alleen toegang tot zaken die op GitHub werden gehost, zo laat de XZ-ontwikkelaar verder weten. Hij voegt toe deze week met het onderzoek naar de backdoor te starten.

Inmiddels hebben ook allerlei overheidsinstanties waarschuwingen gegeven. Na het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Amerikaanse cyberagentschap CISA, gaat het ook om het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, en het Digital Trust Center van het ministerie van Economische Zaken. Ze adviseren gebruikers en organisaties om de betreffende Linux-distributies niet te gebruiken en naar een niet-gecompromitteerde versie te downgraden.