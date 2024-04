Kifid: Brand New Day mocht onderzoek doen naar transacties klant

De Brand New Day (BND) Bank mocht transacties van een klant onderzoeken en hem daarop aanspreken, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. Ook heeft BND niet de AVG overtreden, zo laat het Kifid verder weten. De klant die bij het klachteninstituut een klacht indiende heeft sinds juli 2021 een spaarrekening bij BND. Eind 2022 werd door een kleine veertig personen een bedrag van in totaal 620 euro overgemaakt. Het ging om bedragen van tussen de vijfiten en twintig euro per persoon.

Vervolgens vroeg BND de klant om opheldering over de relatie die hij met deze personen had en wat het doel van de stortingen was. De klant liet weten dat hij coördinator is van het buurtpreventieproject in zijn wijk. Via een crowdfundingsactie werden in de wijk meerdere AED’s aangeschaft en organiseert de klant AED-trainingen. De overboekingen naar de spaarrekening van de klant waren afkomstig van wijkbewoners die deelnamen aan de training.

Daarop liet BND weer weten dat de klant de rekening zakelijk gebruikte, wat in strijd met de voorwaarden is. De klant reageerde dat hij niet zakelijk handelt en niet handelt in strijd met de voorwaarden. BND stelde daarop dat de klant de rekening mocht blijven gebruiken, als hij geen stortingen meer van wijkbewoners zou ontvangen. De klant ging hiermee akkoord, maar de rest van de klacht bleef onopgelost, waarop die aan het Kifid werd voorgelegd.

Volgens de klant heeft BND onrechtmatig gehandeld en hij wil dan ook excuses van BND. Tevens vordert hij dat BND stopt met soortgelijk onrechtmatig handelen richting andere klanten. Verder had de klant gevorderd dat het Kifid de zaak voorlegt aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de reactie van de privacytoezichthouder meeneemt in de beoordeling.

De klant stelt dat BND ten onrechte een cliëntenonderzoek naar hem heeft uitgevoerd. Het afwijken van transacties ten opzichte van het doel en de aard van de dienstverlening op een spaarrekening bij BND is geen geldige reden om de transacties te onderwerpen aan een cliëntenonderzoek, zo stelde hij. Tevens stelde de klant dat BND de resultaten van het cliëntenonderzoek onrechtmatig gebruikt voor andere doelstellingen dan vermeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook vindt hij dat BND in strijd met de AVG heeft gehandeld.

Cliëntenonderzoek

Het Kifid merkt op dat het cliëntenonderzoek een bank in staat moet stellen om “een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties uit te oefenen, teneinde te verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis die de instelling heeft van de cliënt en diens risicoprofiel, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden."

Voor het cliëntenonderzoek geldt dat de wet niet voorschrijft hoe het onderzoek moet worden uitgevoerd, maar tot welk resultaat het onderzoek moet leiden. "BND heeft dus een zekere beleidsvrijheid om te bepalen hoe zij haar cliëntenonderzoek inricht", aldus het Kifid. Dat stelt dat niet is gebleken dat BND in strijd met haar beleidsvrijheid heeft gehandeld.

Wat betreft het verzoek om de zaak aan de AP voor te leggen is dit volgens het Kifid niet aan het klachteninstituut. Het verzoek is dan ook niet uitgevoerd. Verder is er volgens het Kifid geen sprake van het overtreden van de AVG. Het onderzoek was dan ook niet onterecht, zo concludeert het klachteninstituut dat de klacht van de klant ongegrond verklaart (pdf).