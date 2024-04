OM eist 64 maanden cel tegen vermeende ontwikkelaar cryptomixer Tornado Cash

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een man die wordt verdacht van het ontwikkelen, aanbieden en verfijnen van cryptomixer Tornado Cash een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 64 maanden geëist. Volgens het OM valt de verdachte het witwassen van 1,2 miljard dollar aan cryptovaluta te verwijten. Tornado Cash was een dienst die privacy van cryptotransacties beschermt door de link tussen het verzendende adres en ontvangende adressen op te breken.

Voorstanders van cryptomixers stellen dat dergelijke platformen belangrijke, legitieme doelen dienen en autoriteiten diensten zoals Tornado Cash technisch niet begrijpen. "Het mixen van cryptovaluta is niet illegaal. Het mixen van criminele cryptovaluta en het verbergen of verhullen van de herkomst en de bestemming hiervan is dat wel", aldus de officier van justitie. Het OM meent dat de verdachte van tevoren al kon zien aankomen dat Tornado Cash door criminelen gebruikt zou gaan worden en, geconfronteerd met grote stortingen van cryptovaluta met een criminele herkomst, telkens besloot niet in te grijpen. Het zou onder andere gaan om geld dat door de beruchte cybercrimegroep Lazarus is gestolen.

Het OM stelt verder dat de verdachte meer heeft gedaan dan alleen programmeren. Tornado Cash werd volgens de officier als een bedrijf gerund, met aan het hoofd een directie die Tornado Cash heeft bedacht, ontwikkeld en aan het publiek ter beschikking gesteld. De directie bestond uit drie personen, waaronder de verdachte. Aangezien die in Nederland woont wordt hij in Nederland berecht. Volgens de officier staat vast dat er via de dienst 1,2 miljard dollar is witgewassen, maar bestaat het 'ernstige vermoeden' dat het eigenlijk om een bedrag van meer dan 2,3 miljard dollar gaat. De rechtbank doet op 14 mei 2024 uitspraak.