Meta vraagt Quest-gebruikers om leeftijd opnieuw te bevestigen

Meta gaat iedereen die via een Meta-account gebruikmaakt van de vr-brillen Quest 2 en 3 vragen om hun leeftijd opnieuw te bevestigen, wat moet worden gedaan door de geboortedatum op te geven. Gebruikers die niet op tijd reageren krijgen met een geblokkeerd account te maken. Volgens het Amerikaanse techbedrijf is dit noodzakelijk om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot 'leeftijdsgeschikte' content, bescherming en tools.

Afhankelijk van de opgegeven leeftijd worden de privacyinstellingen van het account aangepast. Zo zijn accounts van 'preteens' standaard privé en kunnen ouders via ouderlijk toezicht bepalen welke apps hun kinderen kunnen downloaden en gebruiken. Het aanmaken van dergelijke accounts kan ook pas na toestemming van een ouder. In het geval van accounts van volwassenen zal de actieve status altijd zichtbaar zijn voor volgers en verbindingen, maar is het mogelijk dit uit te schakelen.

Gebruikers die de melding krijgen om hun leeftijd te verifiëren hebben dertig dagen de tijd om dit te doen, anders zal Meta hun account tijdelijk blokkeren. Pas als gebruikers hun leeftijd opgeven kunnen ze hun Meta-account met hun Quest-bril weer gebruiken. In het geval gebruikers een verkeerde geboortedatum opgeven kunnen ze dit via een identiteitsbewijs of creditcard aanpassen.