DNB: gebruik van contant geld aan kassa vorig jaar opnieuw toegenomen

Het gebruik van contant geld aan de kassa is vorig jaar opnieuw toegenomen, zo stellen Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank in hun jaarlijks onderzoek naar 'betalen aan de kassa' (pdf). Vorig jaar lieten de organisaties weten dat het gebruik van contant geld in 2022 voor het eerst in tien jaar was toegenomen en die ontwikkeling heeft zich vorig jaar voortgezet.

"Het aantal contante betalingen aan de kassa is in 2023 wederom toegenomen; afgelopen jaar zijn ongeveer 1,4 miljard aankopen contant afgerekend. Dat is ruim 6 procent meer dan in 2022", aldus het rapport ."Ook de waarde van de contante betalingen is in 2023 toegenomen: dit bedrag is met ruim 8 procent gestegen van EUR 24,5 miljard in 2022 naar EUR 26,5 miljard."

In sommige branches is het aandeel van de transacties dat met contant geld werd betaald toegenomen. De grootste stijging is te zien bij winkels voor voedings- en genotsmiddelen, benzinestations en mode, schoenen en sportzaken. In de dienstverlening en straatverkoop werd relatief veel contant geld gebruikt ten opzichte van andere branches. In deze branches werd in 2023 namelijk 40 en 41 procent van de totale waarde met contant geld betaald, wat een toename is ten opzichte van 2022.

Hoewel het absolute aantal betalingen met contant en pin allebei is toegenomen, blijft de verhouding tussen pinnen en contant stabiel: in 2023 is twintig procent van alle kassabetalingen contant gedaan en tachtig procent met pin. Een verdeling die al drie jaar gelijk is, aldus Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank. Het grootste deel van de betalingen is afgelopen jaar contactloos betaald; ruim vier op de tien met een pinpas (43 procent), en bijna een derde met een mobiel of smartwatch (29 procent).

Verder stelt het rapport dat mensen die aangegeven dat zij gemakkelijk of zeer gemakkelijk kunnen rondkomen het minst vaak contant geld gebruiken. Zij rekenden vijftien procent van hun kassa-aankopen af met contant geld, en betaalden de rest van hun aankopen met pin. Mensen die aangeven moeilijk rond te komen gebruiken vaker contant. Zij betalen 27 procent van hun uitgaven met cash.