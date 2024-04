'Hof had backdoor bij opname vingerafdrukken voor id-kaart moeten sluiten'

Vorige maand verklaarde het Europees Hof van Justitie de Europese wetgeving, waarin staat dat burgers hun vingerafdrukken moeten afstaan voor een identiteitsbewijs, ongeldig, maar heeft nageleten een 'gevaarlijke backdoor' te sluiten, aldus de Duitse burgerrechtenorganisatie Digitalcourage die bezwaar tegen de wet had gemaakt.

Volgens het Hof is de verplichting om twee vingerafdrukken voor een identiteitsbewijs af te staan verenigbaar met de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens. Toch verklaarde het Hof de Europese verordening ongeldig, omdat die op basis van een onjuiste rechtsgrondslag en bijgevolg volgens een verkeerde wetgevingsprocedure is vastgesteld.

Omdat het onmiddellijk ongeldig verklaren van de wet 'ernstige negatieve gevolgen' zou hebben, handhaafde het Hof de gevolgen van de verordening totdat er, uiterlijk op 31 december 2026, een nieuwe verordening in werking treedt. "Het aannemen van nieuwe regelgeving zal veel lastiger blijken, omdat de wetgevingsprocedure die nu moet worden gevolgd unanimiteit binnen de Raad vereist. Als deze procedure bij de originele verordening in 2019 was gevolgd, was die niet aangenomen, omdat erop dat moment in de Raad twee nee-stemmen waren", aldus Digitalcourage.

De burgerrechtenbeweging stelt ook dat het Hof heeft nagelaten een 'gevaarlijke backdoor' in de Europese wet te sluiten. Afgenomen vingerafdrukken worden namelijk niet meteen verwijderd zodra de identiteitskaart is geproduceerd, maar kunnen tot negentig dagen worden bewaard. "De verordening staat ook toe dat de vingerafdrukken voor andere doeleinden dan identiteitskaarten worden gebruikt, als nationale wetgeving dit toestaat", zo stelt Digitalcourage verder. Het spreekt van een backdoor waar het Hof zich niet over heeft gebogen.

Volgens de burgerrechtenbeweging is de beslissing over de opname van vingerafdrukken in het identiteitsbewijs nu terug op de tafel. "Als we politieke steun kunnen vinden voor onze positie over fundamentele rechten en onze zorgen over de veiligheidsrisico's van het verzamelen van vingerafdrukken, zal er geen nieuwe Europese verordening komen."